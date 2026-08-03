El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se mostró a favor de otorgar prisión domiciliaria al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien actualmente se encuentra preso en el penal Barbadillo cumpliendo dos condenas, “si la ley lo permite”.

En entrevista con Canal N, enfatizó que la posibilidad de otorgar la gracia presidencial a Toledo Manrique será evaluada por la mandataria Keiko Fujimori respetando la división de poderes y dentro del marco legal.

“Creo que lo que puede tramitarse, si la ley lo permite, es que como él ya tiene 81 años, tenga prisión domiciliaria. El tema del indulto se politiza rápidamente, genera pros y contra, la presidenta ha dicho: ‘vamos a estudiarlo’”, expresó.

Sheput Moore remarcó que desde su punto de vista, al exmandatario le correspondería la prisión domiciliaria debido a su edad y respaldó la postura de Fujimori Higuchi de que todo se hará “de acuerdo a ley”.

“Mi posición es que lo que correspondería es la prisión domiciliaria. Apoyo la posición de la presidenta que ha señalado que todo será de acuerdo a la ley y no habrá ningún tipo de aceleramiento”, subrayó.

Juan Sheput, que también fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo, reveló que Keiko Fujimori le pidió visitar al exmandatario en el penal Barbadillo mucho antes de la campaña electoral.

“En mi caso personal la presidenta me sugirió visitar a Alejandro Toledo como amigo. Me dijo: ‘Juan visita a don Alejandro’ cuando ella no era presidenta y yo no era funcionario público. Fue mucho antes de campaña, antes de que tuviéramos algún tipo de conjunción electoral”, aseveró.

El caso

Como se recuerda, Toledo Manrique pidió a la mandataria Keiko Fujimori acelerar el proceso de su pedido de gracia presidencial debido a que padece diversas enfermedades y tras el reciente fallecimiento de Eva Fernenburg, madre de su esposa.

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En entrevista con el programa “Sin Rodeos” de Milagros Leiva, el expresidente recordó que le envió un mensaje de condolencias a Fujimori Higuchi tras el fallecimiento de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000).

“Le pido a la señora Keiko Fujimori, que ha recibido un mensaje mío cuando murió su papá, le pido que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel”, manifestó.

De otro lado, la mandataria adelantó que la próxima semana se presentará ante el Congreso de la República la solicitud de delegación de facultades para legislar por un plazo de 120 en seguridad y economía.