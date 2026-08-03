El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se mostró a favor de otorgar prisión domiciliaria al expresidente Alejandro Toledo. (Foto: GEC)
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se mostró a favor de otorgar prisión domiciliaria al expresidente Alejandro Toledo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se mostró a favor de otorgar prisión domiciliaria al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien actualmente se encuentra preso en el penal Barbadillo cumpliendo dos condenas, “si la ley lo permite”.

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