López Chau calificó de legítima la elección de Luis Galarreta como primer ministro. (Foto: Jorge Cerdán)
López Chau calificó de legítima la elección de Luis Galarreta como primer ministro. (Foto: Jorge Cerdán)
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Por Redacción EC

El excandidato presidencial Alfonso López Chau (Ahora Nación) sostuvo que la presidenta electa, Keiko Fujimori, está en su derecho de designar a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, al considerar que se trata de una atribución propia del Poder Ejecutivo.

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