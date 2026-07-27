El excandidato presidencial Alfonso López Chau (Ahora Nación) sostuvo que la presidenta electa, Keiko Fujimori, está en su derecho de designar a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, al considerar que se trata de una atribución propia del Poder Ejecutivo.

“La presidenta Keiko Fujimori puede elegir legítimamente quién va a ser su premier. Yo lo que puedo hacer es sugerir”, manifestó.

López Chau indicó que dentro de Fuerza Popular también existen voces que han expresado su disposición a respetar otras corrientes políticas.

“He escuchado al señor Galarreta decir que ellos respetan y que es bueno para el país que exista una socialdemocracia”, indicó.

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Alfonso López Chau, senador: Esa postura de elegir al señor Galarreta, como próximo jefe de Gabinete, es legítima y corresponde al Gobierno



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En ese sentido, consideró que la decisión de nombrar a Galarreta al frente del gabinete ministerial “es legítima y corresponde al gobierno”.

Sin conflictos de interés

Por su parte, el abogado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) sostuvo que la conformación del Consejo de Ministros constituye una prerrogativa exclusiva de la presidenta electa, aunque remarcó que los futuros ministros deben cumplir determinados estándares éticos.

“En principio, es una prerrogativa presidencial definir quiénes son las personas que integran su gabinete. Lo que nos interesa es que esta persona no tenga ningún conflicto de interés con el Estado y que tenga una hoja de vida impecable”, señaló.

Añadió que esperará el mensaje que Keiko Fujimori ofrecerá al asumir el cargo para conocer los lineamientos de su administración.

“Espero una señora Fujimori que sepa que tiene una oportunidad histórica en sus manos para reivindicarse y, por lo tanto, tiene que dar muestras claras de independencia democrática”, concluyó.