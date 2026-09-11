Álvaro Vargas Llosa aceptó ser embajador del Perú en Estados Unidos del gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Andina)
Álvaro Vargas Llosa aceptó ser embajador del Perú en Estados Unidos del gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, confirmó que la propuesta de su gobierno es nombrar a Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos. Este último ya aceptó el cargo y están a la espera que se concreten algunas formalidades.

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