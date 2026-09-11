La presidenta de la República, Keiko Fujimori, confirmó que la propuesta de su gobierno es nombrar a Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos. Este último ya aceptó el cargo y están a la espera que se concreten algunas formalidades.

“Sí, se le ha hecho la consulta. Él ha aceptado esta invitación”, respondió este viernes en entrevista a RPP. “Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos”.

Keiko Fujimori comentó que están a la espera de los protocolos en la Cancillería para concretar esta designación. El puesto de embajador del Perú en Estados Unidos se encuentra a la espera del reemplazo luego que el gobierno de José María Balcázar, en junio del 2026, formalizara el retiro de Alfredo Ferrero del cargo.

“Estamos a la espera de los procesos y protocolos formales que ocurren en estas encargaturas”, dijo. Luego, evitó entrar en detalles sobre este proceso. “Hay opiniones y prefiero no entrar en esos detalles, pero se le ha hecho la consulta y me dio la grata sorpresa que su respuesta fue afirmativa”.

La jefa de Estado insistió en que Vargas Llosa es un peruano con “muchísima experiencia” y en su confianza en que podrá elevar “todavía más” las relaciones con Estados Unidos. Esto, en conjunto con la suma del Perú en el Escudo de las Américas.