Gina Gálvez Saldaña, militante de Somos Perú y amiga del presidente José Jerí, fue condenada a fines de mayo pasado a cuatro años de prisión. A pesar de ello, actualmente figura en el círculo cercano del jefe del Estado, acompañándolo de cerca en la comitiva presidencial e, incluso, registrando ingresos a Palacio de Gobierno. Así lo relevó el dominical “Panorama”.

Según se informó, Gálvez fue contratada en el Gobierno Regional de Áncash, durante la gestión de Juan Carlos Morillo (2019-2020), como gerenta general. En esa misma administración regional, Jerí se desempeñó como secretario general y procurador público.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El 30 de mayo de este año, el Poder Judicial condenó —en primera instancia— a Gálvez Saldaña por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Y dispuso una pena de cuatro años a prisión efectiva, además del pago de una multa y su inhabilitación por el plazo de cinco años.

Gálvez fue hallada culpable de contratar en el gobierno regional a al menos siete personas de su entorno personal. De acuerdo con la resolución, en su condición de funcionaria, “indebidamente en forma directa se interesó en provecho de terceros” en el 2020. La exfuncionaria regional ha apelado la decisión judicial.

Según el portal Infogob, Gálvez ha postulado dos veces a la Alcaldía de Surco (2018-2022), sin éxito. También ha postulado al Congreso, en las elecciones extraordinarias 2020. Siempre con el partido Somos Perú.

A pesar de su proceso judicial, en el 2024 fue contratada como asesora de la Comisión de Descentralización del Congreso, que preside la congresista Ana Zegarra (Somos Perú).

Y, desde que José Jerí asumió la Presidencia de la República, Gálvez ha sido vista de cerca en las comitivas presidenciales y también registra largas visitas a Palacio de Gobierno en calidad de “particular”.

En un pronunciamiento, desde la Presidencia de la República confirmaron que Jerí y Gálvez mantienen “un vínculo de confraternidad” y que, “en algunas ocasiones” fue invitada por él mismo en actividades, “sin que esto signifique un vínculo laboral con Palacio de Gobierno”.

Por su parte, la exfuncionaria regional indicó que al dominical que asistió "a los eventos a los que he sido invitada”.