La ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, negó haber designado como autoridad de Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) a Javier Blas Verástegui Lazo con previo conocimiento de que era el exesposo de la terrorista Elena Iparraguirre, quien fuera la número dos de Sendero Luminoso.

En declaraciones a RPP este miércoles, la ministra dijo que, a pesar que el decreto supremo lleva la firma de ella y de la presidenta Dina Boluarte, esta última no tuvo nada que ver con el nombramiento de Verástegui como presidente ejecutivo de Sanipes.

Asimismo, comentó que el nombramiento se llevó a cabo tras revisar el currículum del postulante y su hoja de vida, así como sus declaraciones juradas.

“¿Qué pasa? Cuando la ley no obliga que él ponga el nombre de la excónyuge, pone el nombre de la señora con quien se ha casado hace muchos años. Entonces nosotros vemos, se filtra para ver si tiene antecedentes penales, policiales. No los tiene, no tiene ningún antecedente”, detalló.

Choquehuanca aseguró que recién se enteraron del pasado de Verástegui con Elena Iparraguirre el lunes tras la difusión de la información en Willax, motivo por el cual se aceptó su renuncia al cargo.

“El señor estaba tratando de entrar ya a cumplir sus funciones y lo llamé. Vino y obviamente él no podía quedarse. Para mí eso es no, de ninguna manera [...] Fue una omisión de esta persona. Debió haberlo dicho. Era algo muy delicado y yo tomaba la decisión si, pese a ello, lo recibía o no”, manifestó.

La ministra aseguró que Javier Verástegui no tomó ninguna decisión tras su nombramiento y que en los pocos días tras la publicación de la resolución hasta su remoción del cargo no firmó documento alguno. Incluso destacó que en la resolución de su salida no se le dieron las gracias por servicios prestados.

Verástegui fue nombrado como funcionario a la cabeza del Sanipes el 20 de octubre con la resolución suprema 019-2023-PRODUCE pero presentó su carta de renuncia al tomar conocimiento del reportaje que se emitiría sobre su pasado vínculo con Iparraguirre.