El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, anunció que interpondrá una denuncia por difamación y chantaje en respuesta a la acusación de abuso sexual en su contra, asegurando que se trata de una imputación sin sustento.

“La denuncia por difamación y chantaje se llevará ante las instancias correspondientes”, afirmó en un comunicado difundido este 20 de marzo.

El titular del MINEM rechazó de manera enfática los señalamientos en su contra y cuestionó la persistencia de lo que considera una campaña mediática.

Comunicado de ministro Ángelo Alfaro a la opinión pública.

“Ante la insistencia de querer mostrarme como autor de un acto de violación, sin ninguna prueba real, rechazo categóricamente tal acusación”, sostuvo.

En esa línea, Alfaro aseguró contar con pruebas que demostrarían su inocencia. “Yo sí tengo pruebas que demuestran que jamás incurrí en un delito de esa naturaleza”, indicó, al tiempo que atribuyó la denuncia a “otros intereses, que nada tienen que ver con supuestos actos justicieros”.

Asimismo, informó que su defensa legal, a cargo del abogado Wilber Medina, presentará evidencias que —según él— comprometerían a la denunciante.

“Se mostrará a todo el país las evidencias que confirman que la denunciante admite […] que sí recibió dinero y un departamento en alquiler para mancillar mi honra e imagen”, señaló.

“Respecto a mi hijo, él decidió irse del Perú, siendo mayor de edad […] eligió Australia”, precisó, añadiendo que contó con el respaldo de su familia. Sobre la relación entre su hijo y la madre, evitó dar detalles: “Las razones […] es potestad de él decirlo”, agregó.

Finalmente, Alfaro afirmó que no busca exponer públicamente a la denunciante ni a su familia, aunque consideró necesario fijar su posición. “No es mi intención exponer a la denunciante o a mi familia […] pero es necesario que el país conozca la verdad”, concluyó.