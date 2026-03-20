Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alfaro indicó que su abogado mostrará a la justicia las pruebas de que él no cometió abuso sexual. (Foto/Captura: Canal N)
Alfaro indicó que su abogado mostrará a la justicia las pruebas de que él no cometió abuso sexual. (Foto/Captura: Canal N)
Por Redacción EC

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: