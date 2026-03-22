Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ángelo Alfaro renunció como ministro de Energía y Minas. (Foto: PCM)
Ángelo Alfaro renunció como ministro de Energía y Minas. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El exministro de Energía y Minas Ángelo Alfaro volvió a pronunciarse sobre la denuncia de presunto abuso sexual en su contra y negó haber cometido delito alguno afirmando que su “único pecado” ha sido “enamorarse” de una adolescente de 16 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.