El exministro de Energía y Minas Ángelo Alfaro volvió a pronunciarse sobre la denuncia de presunto abuso sexual en su contra y negó haber cometido delito alguno afirmando que su “único pecado” ha sido “enamorarse” de una adolescente de 16 años.

En entrevista con “Cuarto Poder”, aseguró que no violó a nadie y calificó la denuncia en su contra de “calumnia” y de hasta cierto punto “dolosa”, pues le viene haciendo daño a su familia.

“Yo para empezar no violé a nadie, nunca violé a nadie, puede buscar en toda la historia de mi vida porque un violador es violador toda su vida, es como el pegalón de mujeres o el pedófilo, toda su vida”, expresó.

“Tengo constancias de ese año de cartas de amor. Mi único pecado ha sido enamorarme, yo no he cometido ningún delito. No solo me enamoré, nos enamoramos. Usted no puede juzgar de algo de hace 25 años, era otro escenario”, agregó.

En ese sentido, el ahora extitular del Minem negó haber obligado a la madre de su hijo a vivir con él y refirió que ambos estuvieron juntos por cinco años más y que puede probar ello con más de “200 testigos”.

“Ella lo quiso, me lo pidió, su familia lo aceptó. En ningún momento yo me impuse, la traje por la fuerza, en lo absoluto. Es más, tengo más de 200 testigos allá que han convivido con nosotros. Era una villa donde vivíamos todos juntos”, manifestó.

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“La conocen a ella desde comienzos del 2000 que teníamos esta relación. Después de cinco meses quedó embarazada. Seguimos conviviendo cinco años más”, añadió Alfaro Lombardi.

Dimitió al cargo

Cabe recordar que Ángelo Alfaro presentó su renuncia como ministro de Energía y Minas, la cual ha sido aceptada, según informó la Presidencia de la República este domingo 22 de marzo en sus redes sociales.

A través de un breve comunicado, el Ejecutivo expresó su agradecimiento a Alfaro Lombardi por los servicios prestados a la nación, especialmente “en un contexto complejo para la seguridad energética nacional”.

“El Gobierno expresa su reconocimiento y agradecimiento al señor Ángelo Alfaro por los servicios prestados durante su gestión, destacando su compromiso y esfuerzo en la conducción de un sector estratégico para el desarrollo del país, especialmente en un contexto complejo para la seguridad energética nacional”, subrayó.