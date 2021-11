Conforme a los criterios de Saber más

Aníbal Torres es uno de los voceros más frecuentes de Pedro Castillo. Natural de Chota como el presidente, el abogado ha defendido al mandatario en las múltiples polémicas que ha tenido en el Ejecutivo, pero también ha atacado a otros personajes y actores de la política peruana. Todo esto en medio del silencio generalizado del jefe de Estado.

El último en ser añadido a esta lista es Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. A pesar de que el propio Pedro Castillo ratificó al economista al frente de esta institución, su ministro de Justicia arremetió contra él este fin de semana, refiriéndose al banquero durante una entrevista como un “gordito” que “dice cualquier disparate”. Además, le advirtió que, si “no le gusta lo que estoy diciendo, también tiene las puertas abiertas para irse”.

Aníbal Torres era conocido en el ámbito del Derecho peruano por su actividad como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la que fue decano en los años noventa. También fue decano del Colegio de Abogados de Lima e integrante del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como representante de la misma institución.

Sin afiliación partidaria registrada y con solo una postulación sin éxito al Congreso por Gana Perú en el 2011 como antecedente, Aníbal Torres ingresó de lleno a la política cuando se convirtió en uno de los voceros de Pedro Castillo para rechazar las versiones de “fraude en mesa” alegadas por Fuerza Popular luego de la segunda vuelta. Torres ejerció la defensa de Castillo tanto en las audiencias del Jurado Nacional de Elecciones como en entrevistas en medios de comunicación.





Durante el balance que ofreció desde Ayacucho por los 100 primeros días de su mandato, el presidente Pedro Castillo anunció la venta el llamado “avión presidencial”. Su traspaso no sería sencillo y tampoco beneficioso para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que lo utiliza también para acciones cívicas, en casos de emergencia.

Confirmada la victoria electoral de Pedro Castillo, Aníbal Torres fue -junto a Pedro Francke- el último ministro en jurar como integrante del gabinete Guido Bellido. Se le dio el titularato del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y se consolidó rápidamente como uno de los ministrso más cercanos al jefe de Estado, con más de 20 reuniones de trabajo entre ambos registradas en Palacio de Gobierno hasta la fecha.

“No te metas, Vladimir”

Como advierte un informe de El Comercio, dentro de la composición del gabinete, Aníbal Torres puede ser calificado dentro del grupo de ‘independientes’. No pertenece al partido de gobierno ni a otro aliado del Ejecutivo. De hecho, algunas de las frases más contundentes del ministro de Justicia han sido dedicadas a Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre.

(Video: Canal N)

La referencia hecha por Torres a Cerrón que más polémica causó en Perú Libre fue una en la que el ministro consideró que el exgobernador de Junín era una influencia dañina para el gobierno. “Para mí, sí [es una influencia dañina]. Nadie puede tomar decisiones allí que no tenga una facultad otorgada por el ordenamiento jurídica. La Constitución dice quiénes gobiernan, no personas que no han llegado democráticamente”, declaró a mediados de septiembre en Canal N.

En otra entrevista brindada al día siguiente, Torres volvió a referirse al secretario general de Perú Libre. “No te metas, Vladimir, en el Gobierno, métete en los asuntos del partido”, dijo a Exitosa. “Quiero ser muy claro y terminante, el señor Cerrón es el secretario del partido y ese es su único ámbito de actuación, él no puede invadir la competencia del gobierno, si quieren hacer otra cosa, entonces no están por la gobernabilidad del país”.

Los comentarios de Aníbal Vásquez sobre Vladimir Cerrón generaron el rechazo de la facción 'cerronista' de la bancada oficialista. Foto: Perú Libre

Poco después, la bancada de Perú Libre emitió un comunicado donde rechazó “contundentemente las reiteradas y desafortunadas expresiones del invitado ministro de Justicia y Derechos Humanos”. “Las relaciones entre el partido, el Gobierno y el pueblo, están debidamente establecidas desde el inicio de la campaña. Así como sus interlocutores facultados para pronunciarse o tomar decisión alguna”, dijeron en el pronunciamiento, suscrito principalmente por la facción ‘cerronista’ del bloque oficialista.

Vladimir Cerrón también respondió al ministro, asegurando que “siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre. El partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al presidente al gobierno. Exigimos resultados de su gestión”. A diferencia de otros casos, Aníbal Torres no retiró la palabra o mostró arrepentimiento por lo dicho, mientras que el presidente Pedro Castillo evitó comentar el tema al asegurar que optaba por “no darles importancia a esos dimes y diretes”

Ministro de Justicia, Aníbal Torres, siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre. El Partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al Presidente al gobierno. Exigimos resultados de su gestion. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) September 13, 2021

Otro incidente protagonizado por el titular del Minjus ocurrió durante entrevista con el periodista Jaime Chincha en RPP del 8 de septiembre. Cuando era cuestionado por investigaciones periodísticas relacionadas al entonces ministro de Trabajo, Íber Maraví, y sus presuntas vinculaciones con elementos de Sendero Luminoso, Torres dijo que “el presidente no tiene que actuar en base a lo que solamente dice la prensa, parcializada, por supuesto.

“La prensa debe entender. Seguramente muchos sectores de la prensa están muy molestos porque el presidente Castillo no les suelta dinero, pero tienen que entender”, declaró Aníbal Torres. Cuando el entrevistador le pidió no generalizar a los medios de comunicación, el ministro respondió que “hay excepciones, en todo hay excepciones”.

Aníbal Torres a Vladimir Cerrón: “No te metas en el Gobierno, métete en los asuntos del partido”

Torres y Antamina

El 31 de octubre, la compañía minera Antamina suspendió sus actividades por el paro de la comunicad de Aquia (Áncash) en el corredor minero. Ese mismo día, Aníbal Torres dio una entrevista a Canal N en la que fue consultado por el tema y en la que sugirió investigar a los accionistas de la minera.

“Acabamos de hablar de Antamina. Yo lo que pido es que se investigue, no vaya a ser que dentro de esos empresarios quieran hacer caer al Gobierno, para vacar al presidente. Se debería conocer a sus accionistas para saber quiénes son. Muy claramente estoy diciendo que se debe conocer a sus accionistas no vaya a ser que haya personas que estén entre los empresarios que quieren vacar al presidente. ¿Está claro lo que estoy diciendo?”, dijo Torres.

La declaración de Torres fue considerada “desafortunada” por el presidente de la compañía minera, Víctor Gobitz. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) le pidió al ministro rectificarse por sus “declaraciones tendenciosas y parcializadas”.

Ante la aclaración sobre los accionistas de Antamina, retiro la declaración que formulé anoche en un programa periodístico y reafirmo que el diálogo es la única manera para resolver los conflictos en el país. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 1, 2021

Al día siguiente, Aníbal Torres retiró lo dicho. “Ante la aclaración sobre los accionistas de Antamina, retiro la declaración que formulé anoche en un programa periodístico y reafirmo que el diálogo es la única manera para resolver los conflictos en el país”, escribió el ministro de Justicia y Derechos Humanos en su cuenta de Twitter

El ministro contra Velarde

El más reciente incidente protagonizado por Aníbal Torres ocurrió este domingo. Durante una entrevista con Exitosa, arremetió contra el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien semanas atrás fue ratificado en el cargo por el propio Pedro Castillo.

Cuando se refería a las tasas de intereses de los bancos en el Perú, Torres dijo que cuando estas se limitaron, “salió el mismo presidente del directorio del Banco Central [Julio Velarde] a criticar la ley que establecía esta limitación, diciendo que eso atenta contra la libre competencia, y eso es otra ignorancia absoluta. “Solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces esa es la verdad”, comentó en referencia a la cabeza del BCR.

La renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa representa la más reciente salida de un integrante del gabinete en poco más de 100 días del gobierno. Repasa cuántos ministros dejaron sus puestos y quiénes son.

Cuestionado sobre por qué el Ejecutivo ratificó a Julio Velarde, Torres comentó que “lo tuvieron que nombrar por la enorme presión que hay en vista de que hay mantener la estabilidad económica”.

“Si no hace eso el gobierno, entonces viene la presión, pero en términos gigantescos, de tal manera que distorsiona el mercado. Se eleven los intereses, se elevan los precios, escasean los bienes en los mercados. (…) Se ha hecho eso por prudencia, pero si a ese señor [Julio Velarde] no le gusta lo que estoy diciendo, también tiene las puertas abiertas para irse”, expresó.

Las declaraciones no tardaron en generar críticas desde el Congreso. Alejandro Muñante (Renovación Popular) calificó de “incendiario” a Aníbal Torres; mientras que Eduardo Salhuana (APP) calificó de “desafortunadas” las palabras del ministro. “¿Cómo un ministro se va a referir de esa manera, y [decir] que lo han designado solo por presiones? ¿Este un gobierno que actúa solo por presiones?”, declaró en Exitosa.

El ministro de Justicia es todo un incendiario. En lugar de preferir ser recordado como un académico del derecho, prefirió entregar el ocaso de su carrera a ser un infructuoso y desencajado escudero del improvisado gobierno. https://t.co/4qpgubbV0t — Alejandro Muñante (@AlejoMunante) November 14, 2021





Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dijo que las declaraciones de Torres son “lamentables”. “Si no le gustan las designaciones de su presidente, el que debe renunciar es usted señor Aníbal Torres. Deje de hacer hígado y póngase a trabajar por la mejora sistema de Justicia”, escribió en Twitter.

Este lunes, Aníbal Torres volvió a referirse al tema, aunque sin mencionar directamente a Julio Velarde. “Con oligopolios no hay libre mercado. Criticar el tope a las tasas de interés es defender el oligopolio de algunos bancos y no el libre mercado. Tasas de cerca del 100%, el cobro conjunto de la tasa compensatoria y moratoria y su capitalización arruinan a los deudores”, publicó en su cuenta de Twitter.

Con oligopolios no hay libre mercado. Criticar el tope a las tasas de interés es defender el oligopolio de algunos bancos y no el libre mercado. Tasas de cerca del 100%, el cobro conjunto de la tasa compensatoria y moratoria y su capitalización arruinan a los deudores. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 15, 2021

¿Cómo impactan este tipo de declaraciones al Gobierno?

Para el analista político Jeffrey Radzinsky, el principal efecto de declaraciones como las de Aníbal Torres es el de profundizar las contradicciones y la falta de cohesión al interior del gabinete y del oficialismo.

“Hay una vocería bastante desordenada, yo diría improvisada, que deja mensajes que muchas veces son contradictorios con lo que el propio dice oficialmente mediante otros canales u otros representantes”, sentenció.

Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica, incide en que el gobierno hay un problema político de comunicación, en el cual las declaraciones de voceros como Aníbal Torres pueden crear más problemas de los que resuelven.

“Se puede tener una opinión sobre cualquier cargo, cualquier institución, pero hay que ser cuidadosos, sobre todo en un contexto como en el que conocemos, en este gobierno cuya imagen fuerte es la inestabilidad”, dijo a este Diario.

Sobre las críticas de Torres a Velarde, Radzinsky considera que son un “desatino” y “una ligereza”, al recordar que este último ya tiene un mandato establecido.

“[Julio Velarde] tiene autoridad para opinar y no se le puede criticar de manera tan poco rigurosa, sin analizar el fondo del asunto. Creo que es un error caer en esa confrontación mediática, política, con el presidente el Banco Central de Reserva”, consideró.

Analistas coinciden en considerar inoportunas y poco favorables para el Gobierno las expresiones de Aníbal Torres contra Julio Velarde. Foto: archivo GEC

“[Las contradicciones son] un problema en sí para gobernar, no solo de comunicación política gubernamental, sino en general de gestión. Los ministros de Estado son voceros del Gobierno, son autoridades políticas. Todo lo que digan públicamente tiene una repercusión mediática y un efecto a cierto nivel. Por eso creo que fueron declaraciones desafortunadas, impertinentes, que no contribuyen positivamente”, dice Radzinsky.

Tuesta considera que, en ciertos momentos y temas, Aníbal Torres ha tenido un papel importante en el Gobierno, en particular en su disputa con el ‘cerronismo’, pero que hay otros temas en los que no parece estar en la misma dirección del presidente. “Estas declaraciones no colaboran en nada y tienen que ser, en algunos casos, desmentidas, traducidas, interpretadas. Entones, el Gobierno es víctima de sus propias autoridades, motivado por sus propias declaraciones”, dice Tuesta

En particular, el politólogo sostiene que las declaraciones de Aníbal Torres sobre Julio Velarde son al mismo tiempo una consecuencia de la falta de liderazgo de Pedro Castillo y un factor que daña la autoridad del presidente. “Es como una causa y efecto. Por un lado, es producto de este débil liderazgo, y por otro, también lo debilita”.

Radzinsky considera que el silencio de Castillo ante la prensa también suma a las contradicciones en el Ejecutivo, reflejadas hoy en las críticas de Aníbal Torres a Julio Velarde. “Es un factor, pero no es el origen, porque ellos también tienen consejo de ministros, reuniones, también pueden alinear. Lo que hace el perfil bajo, el no responder a la prensa del presidente, es que ese espacio termine siendo suplido por otras autoridades gubernamentales, que son los ministros”.

Aníbal Torres comunicó que se dispuso acciones sobre el indebido manejo de información en Migraciones. Foto: archivo GEC





Por su parte, Tuesta también cuestiona la forma usada por Torres para referirse a Velarde. “Tú puedes decir que te preocupa tal situación y punto, en el caso de que hubiese sido una necesidad. Pero lo que crea es rechazo en algunos sectores y confusión en otros. Nada bueno”.

Por otro lado, cree que “es altamente probable que no lo hayan coordinado [con el presidente] (…) debe haber sido una cuestión espontánea. Peor todavía, parece algo improvisado, un exabrupto. El ministro no se ha tomado el tiempo en los efectos que sus declaraciones puedan ocasionar”.

La politóloga Gabriela Vega señala en que la raíz de que exabruptos como el de Aníbal Torres tomen relevancia está en “el vacío del liderazgo comunicacional” del presidente. “El problema fundamental es que en este momento, ante la ausencia de decisión y comunicación del presidente, quien sea que hable y lo que sea que diga es escuchado como si tuvieran la misma validez.

“Esto es no solo porque el presidente no acostumbra declarar a la prensa, sino porque tampoco gestiona su representación y la vocería del gobierno. Un líder no tendría por qué ser siempre quien declare, pero lo que no puede pasar es que no deje claro quién tiene autoridad para hablar en nombre suyo y sobre qué temas”, expresó a El Comercio.

Vega considera que los comentarios de Torres sobre Velarde son “altamente desafortunados”, que exceden sus funciones y que “no son un hecho aislado”. “Tenemos comunicados institucionales, viceministros, ministros y una premier que se contradicen”, dijo.

“Se necesita liderazgo a la interna del gobierno, pero es fundamental que este sea además transmitido hacia la prensa y la ciudadanía. La ambigüedad y la contradicción, constantes en estos más de 100 días, hacen daño a la legitimidad, confianza y capacidad de negociación de juegos al interior del Ejecutivo y en sus relaciones con otros poderes; pero esto también afecta el contexto en que cada ciudadano y organización toma decisiones en nuestro país: los funcionarios, los maestros, los padres, los empresarios -por mencionar solo unos ejemplos-, todos necesitamos claridad”, sentenció.