El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, estimó que el Congreso de la República lo va a censurar luego que acuda ante el Pleno, el próximo jueves 12 de mayo, para responder a un pliego interpelatorio.

En declaraciones a Canal N, refirió que “está preparado” para una eventual censura en ese poder del Estado y dijo entender que los parlamentarios actuarán en conformidad a lo que están declarando.

“Estoy preparado para todo. Tengo entendido que este Congreso me va a censurar. No (tengo información sobre si me van a censurar). Ahora he ido y he declarado sobre todo lo que me han preguntado. Yo voy a ir y voy a declarar sobre todo lo que ocurrió”, expresó.

“Ellos con razón o sin razón me pueden censurar. No voy a decir nada. Estoy preparado para eso (la censura) y entiendo que los congresistas van a actuar en conformidad con lo que están manifestando”, añadió.

Como se recuerda, el primer ministro tendrá que responder ante el Congreso siete preguntas sobre las acciones del Gobierno frente a las protestas ciudadanas y el cuestionado decreto supremo que ordenó la inmovilidad social en Lima y Callao el pasado 5 de abril.

De otro lado, Torres Vásquez cuestionó las declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien dejó entrever que podría ser incluido como investigado en las indagaciones por el Caso Sarratea.

“¿Qué puedo esperar del presidente de la comisión si sale a mentir públicamente? Él puede convertirme en investigado, pero, ¿qué va a encontrar? He repetido una y mil veces las contradicciones en que ha caído la señora Karelim López”, subrayó.

Cabe indicar que Aníbal Torres aseguró, este miércoles 4 de mayo, que en la reunión con Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, se dio sin que el presidente Pedro Castillo tenga conocimiento y que no hubo testigos del mismo.

En declaraciones a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el jefe de Gabinete dijo que su encuentro se dio para conocer si los 20 mil dólares hallados en el baño de Palacio de Gobierno tienen un origen ilícito.

“Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja, en ese momento él entra al carro y le digo que ‘qué pasó con los 20 mil dólares’, me dice que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, expresó.

“Me dice que el dinero se lo dio a su abogado, dice que el dinero estaba en su armario del baño. Me dijo que no tenía trabajo y yo le dije que no podía trabajar en el Estado, luego de lo que había sucedido [...] El presidente no supo de la reunión. Yo no tenía ningún poder para sacarlo del país como dice Karelim López”, añadió.