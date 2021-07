El abogado Aníbal Torres, integrante del equipo técnico de Perú Libre, aseguró que la demora en la juramentación del Gabinete Ministerial presidido por Guido Bellido se debe a que uno de los integrantes del equipo no había llegado al Gran Teatro Nacional de San Borja.

En declaraciones a Latina Noticias, indicó que no hay ninguna “incertidumbre” en la realización de la ceremonia oficial y que su presencia obedeció para solucionar algunos “problemas legales sin trascendencia”.

“Parece que alguien no ha llegado. No sé quién será”, dijo. Sin embargo, confirmó que Hernando Cevallos será el ministro de Salud y que no se le ofreció ningún cargo en el Gabinete Ministerial de Bellido.

“Simplemente para solucionar algunos problemas legales que ya están resueltos. Por ejemplo, cómo redactar el acta respectiva de cada uno y cosas así. Nada de trascendencia. Pedro (Castillo) me ha llamado para asesorarlo. Con la juramentación del Gabinete termina mi labor”, acotó.

Torres también negó la supuesta renuncia de Guido Bellido en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y aseveró que conversó con casi todos los integrantes del Gabinete Ministerial.

“(Guido Bellido) no ha renunciado, él es el premier. Tendrán que enfrentar las críticas, cuando se ocupa un cargo público hay que enfrentar las críticas”, sentenció.

