El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que tras conversar con las diversas bancadas, ha estimado que quizás no sea posible que el Congreso le otorgue el voto de confianza el próximo martes 8 de marzo.

En declaraciones a los periodistas, refirió que de darse ese escenario, “no significa mayor cosa” porque se generará una crisis ministerial y el mandatario Pedro Castillo tendrá que resolverla nombrando a otro gabinete.

“Nosotros nos vamos el día 8 a las 4 de la tarde, que es fecha que ha señalado el Congreso. Nosotros respetamos la decisión del Congreso, es su decisión, lo que esperamos es que nos den el voto de confianza, pero yo conversando con las bancadas, más o menos he sondeado que quizás no es posible que nos otorguen el voto de confianza”, expresó.

“Eso no significa mayor cosa, habrá una crisis ministerial que el presidente tendrá que resolverla inmediatamente nombrando otro gabinete. Esa es la democracia”, añadió el primer ministro.

Respecto a la moción de censura presentada contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, Torres Vásquez señaló que es una facultad del Congreso y recordó que el titular de dicho sector ya había sido interpelado por el Pleno.

“Yo les dije: miren, el ministro Silva no está allí solamente por el Ejecutivo, sino por el Legislativo. El Legislativo lo llamó, lo interpeló, lo dejó como ministro, por lo tanto es de la firme confianza del Legislativo. Eso es lo que he manifestado, ellos no han contestado nada al respecto. Ahora lo están volviendo a interpelar, esperamos que decida el Congreso, es su facultad”, manifestó.

Finalmente, Aníbal Torres insistió que ningún integrante del Gabinete Ministerial tiene sentencia o acusación constitucional vigente. Sobre el titular de Justicia, Ángel Yldefonso, refirió que solo hay “quejas” sobre su actuación como procurador del Gobierno Regional de Áncash.

“No hay ministro que tenga una sentencia, no hay ministro que tenga una acusación constitucional. Hay el ministro de Justicia que recién tomamos conocimiento de que tenía quejas, pero son quejas, no hay ninguna sanción administrativa. Es así como que designa a los ministros, será el Congreso el que nos dé la confianza o no nos la dé”, sentenció.

