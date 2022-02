Ximena Pinto, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que estuvo 11 días en el cargo, acusó al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, de direccionar la publicidad estatal con fines políticos.

En diálogo con RPP TV, indicó que la oficina en la que laboró tiene un presupuesto de 18 millones de soles anuales y detalló que el conflicto se inició cuando dio a conocer el plan de publicidad para la campaña escolar de este año el último jueves 17.

Refirió que el plan contemplaba spots en televisión y radio en Lima, considerando que el desconocimiento es alto en la capital, pero Torres Vásquez se opuso y le pidió priorizar la campaña en provincias.

“El premier quería que sean en regiones, incluso en algún momento me dijo que no importaba Lima, solo regiones. Llegó al punto de decirme que yo tenía que sacar al Grupo El Comercio completamente de esa distribución de publicidad”, detalló.

Pinto le explicó al primer ministro que el tema político no tiene nada que ver con la publicidad y que era necesario contratar a los medios con mayor cantidad de audiencia, para que la gente se informe sobre el inicio de las clases presenciales.

No obstante, según su versión, Torres Vásquez la ofendió lanzando diversas acusaciones, llegando al punto de faltarle el respeto. Incluso habló del tema con los asesores del presidente Pedro Castillo.

“Llegó a punto donde sentía que me estaba faltando el respeto. Sentía que me estaba humillando. Creo que el doctor Aníbal Torres es una persona que, lamentablemente pierde la paciencia muy rápido, es bastante intolerante y muchas veces cuando quiere imponerte sus ideas no escucha explicaciones y tiende a arrinconarte de esa forma”, aseveró.

Ximena Pinto indicó que hoy miércoles, luego de la conferencia del Consejo de Ministros fue el punto culminante del conflicto con Aníbal Torres, quien le pidió dejar de lado al Grupo El Comercio de la distribución de publicidad.

“Me han dicho por Palacio que usted anda diciendo y hablando que quiere beneficiar a un grupo que ingenuamente me mencionó. Le dije que no es así, pero en todo caso yo no voy a poder sustentar o firmar algo que técnicamente no corresponde. Lo que corresponde es que los canales o medios o radios que tengan audiencia y de acuerdo a la audiencia, tengan publicidad y de acuerdo a eso se trabaje. Me dijo: ‘Bueno señora, no insista, cero al Grupo El Comercio, cero al canal 4, no se le da y punto’”, manifestó.

“Le respondí: ‘premier yo no puedo aceptar que usted me lleve a mí a tomar una decisión que profesionalmente no corresponde. Yo no puedo hacer selectivamente, a dedo, le doy a regiones, a este sí, a este no. Lo que usted me está pidiendo está mal’. Como no llegamos a un acuerdo le dije: ‘tendré que dar un paso al costado’. Entonces, [Aníbal Torres] me dijo ‘váyase’”, relató.

La exsecretaria de Comunicación Social refirió que la intención del Gobierno es no dar publicidad a aquellos medios “que los ataca más, los que les han hecho más daño”. “Quieren utilizar la publicidad del estado con dinero del Estado que es de todos los peruanos con fines políticos”, sentenció.

