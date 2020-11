Conforme a los criterios de Saber más

En la última campaña presidencial, Ántero Flores-Aráoz puso a prueba su liderazgo postulando con su partido Orden. Obtuvo el décimo puesto, cosechó el 0,4% de los votos a nivel nacional, y perdió la inscripción. Hoy asume como primer ministro del gobierno de Manuel Merino.

Flores Araoz (78) felicitó la decisión de vacar a Vizcarra. “Yo lo he visto impecable, ha habido una buena conducción del presidente del Congreso”, dijo en su primera entrevista tras esta decisión, en el portal El Montonero. Hoy, después de que se confirmara su nombramiento, señaló que él consideraba que había que esperar pero que el Congreso tomó una decisión y “ya es una cuestión de leche derramada, ahora hay que mirar el futuro”.

En el primer proceso de vacancia, Flores Aráoz tuvo una posición contraria sobre este tipo de decisiones. “Hay que ser prudentes. No se trata de un robo de un celular, se trata de un proceso de vacancia contra a la primera autoridad del país. En una crisis sanitaria y económica enorme a causa de la pandemia, tenemos que ser responsables y prudentes. Hay que esperar lo que diga el presidente ante el Parlamento. No se trata de si hay votos. Tiene que haber una probanza y acreditarse lo que se le está imputando”, dijo en entrevista con Exitosa radio.

El primer cuestionamiento salió antes que tome juramento: su estudio de abogados defiende a Telesup, la universidad con licencia denegada de José Luna Gálvez, el detenido líder de Podemos Perú. En declaraciones de esta mañana, admitió que su estudio de abogados representa a esa empresa en un proceso cautelar que busca que siga funcionando. El rector de ese centro lo reconoció con un doctorado honoris causa.

Gracias a Admisión UTP por ofrecerme este reconocimiento. Publicado por Antero Flores Araoz en Miércoles, 6 de febrero de 2019

En en el pasado, Flores Aráoz ha cuestionado la constitucionalidad de la reforma universitaria. Hoy, también ha reiterado que las universidades con licencia denegada merecen una segunda oportunidad. Esto va en contraposición con la postura que mantuvo el Ejecutivo en las últimas administraciones, después del tiempo que tuvieron para adecuarse a los nuevos requisitos. La fiscalización de Sunedu encontró deficiencias severas en este tipo de centros de estudio.

El primer ministro fue militante del Partido Popular Cristiano por muchos años. La primera vez que postuló al Congreso en representación de ellos fue en 1985, pero no alcanzó un escaño. Tuvo mejor suerte cuando postuló como regidor de Lima al año siguiente.

Entre 1990 y el 2006, integró el Parlamento de forma ininterrumpida, y fue elegido presidente del Congreso, en el gobierno de Alejandro Toledo, con el voto de Unidad Nacional y el Apra. Durante su paso por el Congreso, guardó fama de ser un político criollo y simpático.

A fines de su último periodo parlamentario, en junio del 2006, dio una declaración en la que calificó de “llamas y vicuñas” a los peruanos. En una entrevista con el periodista Ramiro Escobar, de La República, se produjo este diálogo:

– ¿Y usted cree, congresista, que debe aprobarse el referéndum sobre el TLC?

– Noooo, ¿le vas a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC?

– ¿Cómo? ¿A quién se refiere con “llamas” y “vicuñas”?? Eso es insultante.

– Te parecerá insultante, pues, pero…

– ¿Cómo se puede referir como “llamas y vicuñas” a la gente?? Es insultante.

– Bueno, es tu opinión, si no te gusta, me voy. Esa es mi opinión. Un tema técnico no les puedes preguntar. Es una barbaridad. No les puedes preguntar a toda la ciudadanía. Al que no sabe leer y escribir, no le vas a preguntar eso…

En el 2007, tras 21 años de militancia, renunció al PPC luego de que recibiera críticas internas por su cercanía al Apra. En ese año, se desempeñaba como representante del Perú ante la OEA, designado en el gobierno de Alan García. La comisión política del partido lo había calificado de “desleal” y de haber incurrido en una “inconducta partidaria”, luego de que calificara a Lourdes Flores Nano como un “cadáver político”, y que no representaba al partido de Luis Bedoya Reyes.

A fines de ese año, asumió el Ministerio de Defensa, en el gabinete encabezado por el excongresista Jorge del Castillo. Permaneció en el gobierno tras la crisis que se produjo por el Caso Petroaudios, pero dejó el ministerio luego de la crisis por el Baguazo. Tres de los cuatro informes que se presentaron en el Congreso sobre este último caso lo acusaron de tener responsabilidad política en estos hechos.

Luego de dejar el ministerio no volvió a tener un rol protagónico. Su campaña del 2016 intentó sintonizar con un electorado juvenil dándole vuelta a un apodo puesto en la arena política. Lanzó el rap del “gato fiero”, pero no logró cosechar adeptos.

Al perder en la primera vuelta, Keiko Fujimori lo buscó y recibió el plan de gobierno que Orden había preparado. Aún así, Flores Araoz dijo que no iba a apoyar a ningún candidato en la segunda vuelta.

El origen del nombre del partido, Orden, se lo contó a Fernando Vivas para una crónica: “Hicimos varios focus group, y salió esa palabra en todo el país. Lo que la gente quiere es orden porque cada uno hace lo que le da la gana y no se cumplen las normas. Que muchas son exageradas y tenemos exceso regulatorio también es verdad”.

En los últimos años, participó de la Coordinadora Republicana, un grupo conservador que ha emitido comunicados sobre diferentes temas. Entre los usuales firmantes de sus pronunciamientos se encuentran políticos de diferentes tiendas: Jorge del Castillo, Luis Gonzalez Posada (APRA), Edmundo del Águila Morote (Acción Popular), Juan Sheput (Contigo), Fabiola Morales, Jorge Montoya (Solidaridad Nacional), Carlos Tubino, Luis Giampietri, entre otros.

Tras la vacancia de Vizcarra, publicaron un pronunciamiento en el que saludaban “el impecable proceso de transferencia y al nuevo presidente constitucional Manuel Merino de Lama”.

Pronunciamiento por la democracia pic.twitter.com/2etXUT3t5e — Coordinadora Republicana (@CoordinadoraRep) November 11, 2020





Otros comunicados también se han referido a la tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Criticaron las declaraciones del entonces primer ministro Walter Martos sobre el rol de las Fuerzas Armadas, pero a eso le agregaron que “tal actitud es parte de un plan para justificar un auto-golpe de estado que no tendría otro propósito que dar impunidad al presidente Vizcarra”.

El 27 de setiembre del año pasado, Flores Aráoz firmó un pronunciamiento en el que señalaba que el cierre del Congreso o la vacancia presidencial llevarían al país a “tensiones extremas y consecuencias graves: parálisis económica, zozobra social, desconcierto, violencia y quiebra del estado de derecho”.

También firmó comunicados sobre el rechazo al acuerdo de Escazú, los ataques a la web del diario Expreso, la difusión del documental “Hugo Blanco Río Profundo”.

Florez Aráoz también ha manifestado sus posiciones conservadoras en lo social. En una entrevista en Peru21, dijo que estaba “absolutamente en contra del matrimonio gay”. A inicios de este año, participó en un congreso de líderes religiosos promovido por los miembros del grupo Con mis hijos no te metas.

Hoy, al referirse a la represión policial a las marchas de ayer, señaló “lo que he visto en la televisión anoche, no he visto [violencia policial]”.

*Con la ayuda de Alejandro Boyco.

