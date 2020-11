El presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, dijo esta mañana que ellos "como Ejecutivo no nos vamos a meter” en el proceso de la demanda competencial presentada por el Ejecutivo anterior al Tribunal Constitucional (TC) por la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. “Ya está en manos del TC, el Congreso contestó la demanda, el Ejecutivo la planteó y esperemos qué decide el TC”, agregó Flores-Aráoz esta mañana en RPP Noticias.

Antes, aclaró que para él “hay sustracción de materia porque eso fue por el primer intento de disolución, del cual salió airoso [Martín] Vizcarra . Ahora estamos ante otra situación”. Respecto a la audiencia que se llevará a cabo este miércoles 18 de noviembre en el TC sobre la demanda competencial, descartó cualquier tipo de presiones.

“Ese es tema del Tribunal Constitucional, entre nosotros, por lo menos de parte mía y del gabinete no van a encontrar alguna presión al Tribunal Constitucional. En un estado de derecho cada uno tiene sus atribuciones y facultades. Dejemos que él actúe de acuerdo a lo que dice la ley y su criterio”, dijo a la prensa.

“Quizás hay una gran confusión, porque acá no se trata de ningún acto de fuerza ni nada similar. Acá lo que ha habido es un cambio constitucional, igual que hubo hace cerca de tres años cuando asumió la Presidencia Martín Vizcarra”, dijo el primer ministro al citado medio. “En la línea de sucesión, no habiendo vicepresidentes, asume transitoriamente esta administración muy temporal. El sistema constitucional ha funcionado. Nos puede gustar o no, pero ha funcionado”, añadió.

De acuerdo con Flores-Aráoz, no se está rompiendo el equilibrio de poderes del Estado. “No es verdad. De 19 personas, hay un solo parlamentario, que es el presidente de la República, que no deja de ser parlamentario. Pero eso lo manda la Constitución”, dijo.

Flores-Aráoz sobre las marchas: La gente está fastidiada, han estado confinados mucho tiempo

También comentó que Manuel Merino no renunciará al cargo en medio de la crisis política. “No [ha pensado en renunciar], porque tiene también millones de peruanos que lo respaldan. Lamentablemente [están] en sus casas, no han salido a las calles. No [los invitaría a salir]”, manifestó. Cuando se le insistió en el tema, respondió: “Pregúntesele a él, no soy su representante, soy un ministro. No hemos tratado ese punto”.

Del mismo modo, Flores-Aráoz también afirmó que las recientes protestas se deben a que la gente ha estado confinada por mucho en sus domicilios debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). “Explicarles qué es lo que sucede en el Perú, entiendan, que hay mucha gente que está fastidiada, han estado mucho tiempo confinados en sus domicilios, han habido exageradas restricciones”, subrayó.

Insistió, en declaraciones a la prensa, en que la asunción de Manuel Merino como presidente es constitucional porque lo realizó el Congreso que fue elegido en las elecciones complementarias en enero pasado. “Si creen que no los representa, ha sido elegido por el Congreso que ellos convocaron a las elecciones. Es un gobierno legítimo y constitucional”, acotó.

“Acá hay un marco constitucional y legal que nosotros respetamos y vamos a seguir respetando. Le pedimos a la gente comprensión o queremos llegar al caos y la anarquía, y que haya sucesivos cambios cada diez días de gabinete”, añadió.

