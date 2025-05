El fujimorismo, por supuesto, sí hace cálculos y toma precauciones porque ya perdió tres veces en segunda vuelta. Por eso, Miguel Torres, aquí en El Comercio, dijo que ellos sostienen al Estado pero no al gobierno. APP no hace esos distingos retóricos porque nunca ha estado en una final nacional; no está acostumbrado a grandes derrotas sino a sobrevivir con holgura y, eso sí, dominando sus territorios. He aquí la clave para entender el aporte -y la siembra- apepista en la crisis total de gabinete de hace 10 días, en la salida del ex MEF José Salardi, y en otros episodios críticos por venir y en los que, si todo sigue empatado, otra bancada tomará la presidencia del Congreso en julio.

Salardi guarda prudente silencio, pero ello no ha impedido que se tejan varias versiones, una lo pinta como un héroe discreto que no cedió a las presiones de los políticos voraces de APP y compañía; la otra, lo deja como un tecnócrata que no supo medir sus fuerzas. Exploraremos las dos con nuestras fuentes de APP y del gobierno. Pero, antes, veamos el fichaje del nuevo ministro de Transportes, César Sandoval.

No es Acuña, es Vásquez el hombre clave del apepismo en el gobierno de Boluarte. La cercanía con Dina es una decisión partidaria asumida por Acuña, su comisión política, su bancada, sus alcaldes y gobernadores. La historia los juzgará por aquello. Pero hay que subrayar que el hombre clave en convencer, promover y fortalecer esos vínculos, es el ministro de Salud, César Vásquez, ex congresista y cuadro importante del apepismo. Si César Acuña es el Chapulín Colorado con cuya astucia no contábamos, César Vásquez es su chipote chillón.

Vásquez no es un ministro más de Boluarte, es su eventual escudero y le aporta perspectiva política fuera de su limitado entorno presidencial. Incluso, una fuente me dice que es posible que él sugiriera la designación de César Sandoval, militante apepista, como flamante ministro de Transportes. La primera carta de Boluarte para suplir al ex MTC Raúl Pérez Reyes al ser fichado al MEF, era, según más de una fuente, el viceministro Ismael Sutta. Pero Sutta fue descartado pues, entre otras razones, tiene un historial de denuncias que lo hacían demasiado vulnerable al cargamontón.

No podemos descartar que un César recomendara a otro; pero ello no es relevante. Desde abril del 2024, Sandoval era miembro del gabinete de asesores de Dina en el despacho presidencial y ese fichaje, según mis fuentes, habría contado con venia partidaria. Sin embargo, una fuente de la dirigencia apepista me ha negado enfáticamente que ello sea así. Este dirigente insiste en que Sandoval, ex militante aprista, así como se labró su propio recorrido en el segundo gobierno de Alan García trabajando en la PCM ahora se ha labrado su puesto de ministro sin ayuda de APP. Otra fuente me asegura que Sandoval se comunicó con Acuña, pero no para pedirle su venia, sino para informarle muy orondo de su designación, de una manera que fastidió al fundador de APP. Ello explicaría la rudeza del comunicado partidario que intenta marcar distancia con él.

De todos modos, tener un afiliado en el ministerio con el mayor presupuesto de ejecución para obras descentralizadas; es miel para la campaña subnacional del 2026. No olviden que tanto APP como Somos Perú, son partidos cuya fortaleza está en su capacidad para capturar regiones y municipios. APP cuenta con alrededor de 200 autoridades locales en todo el país y con 5 gobernadores.

¿APP sacó a Salardi?

La última edición de la revista Semana Económica ha publicado una crónica que sostiene que la cabeza del ex MEF, José Salardi, habría rodado, sobre todo, por efecto de las presiones de políticos apepistas y autoridades subnacionales para obtener créditos suplementarios -o sea, una ampliación presupuestal- para obras descentralizadas. Citan una reunión de la apepista Lady Camones, presidenta de la Comisión de Presupuesto y del fujimorista César Revilla con Salardi en la que lo instaron a que se materialice la ampliación. Ante la resistencia de este a acatar la presión, habrían exigido su cabeza.

Entrevisté a Camones en RPP y me confirmó que esa reunión se dio y se habló de ese tema, pues es normal que la presidenta de Presupuesto, acompañada del secretario de la comisión, hablara con un ministro sobre las ampliaciones presupuestales que se suelen aprobar todos los años y tenían dificultades para concretarse. Negó haber exigido cabezas o maniobrado para que caiga Salardi. Su teoría es que el ex MEF cayó como efecto de la presión de los sindicatos de los 14 programas públicos que anunció el 12 de mayo que se extinguirían y de los ministros que temían lidiar con ese conflicto. Camones agregó que varios de esos sindicatos habían ido al Congreso a pedir auxilio ante la extinción.

“Piensan que Keiko, aunque dejó a ellos la presidencia del Congreso para no quemarse; igual absorberá todo el roche y saltarán cómodos la valla porque así es APP, así es el antifujimorismo, así es el Perú”. (Foto: César Acuña)

He recabado otras versiones, además de una publicada en Perú21 el 14/5/25, que se acercan a lo dicho por Camones. Mis interlocutores cuentan que cuando Salardi anunció el 12 de mayo la extinción de los 14 programas, explicando que sus funciones serían simplificadas y absorbidas por la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura), la presidenta y el gabinete no estaban del todo advertidos de los efectos de la medida. No eran, según mis fuentes, conscientes de que desaparecerían alrededor de 15 mil empleos públicos. La ira presidencial apuntó directamente al MEF. Súmese la molestia que causó la súbita reforma normativa de las asociaciones público privadas.

Hablé con una fuente cercana a Salardi y me dijo que la medida de la extinción fue conversada en detalle con la presidenta. De otro modo ella no hubiera estado a su lado cuando la anunció. La principal motivación para hacerla fue, precisamente, buscar recursos para los créditos suplementarios. Salardi encontró un MEF más débil y caótico que antaño, que había cedido en demasía a pedidos de todo tipo, limitando su margen para ampliaciones presupuestales sin saltarse la regla fiscal. Varios de los programas que decidió extinguir se crearon para cubrir emergencias y hacer obras temporales, pero sus contratados bajo régimen CAS se quedaron en el Estado. Deshacerse de esas cargas pesadas y proveer los créditos suplementarios era matar varios pájaros de un tiro. Dina también creyó que mataba otros tantos pájaros de un tiro, cuando decidió sacar a Salardi y a dos ministros más para evitar la salida de Gustavo Adrianzén. También se equivocó.

Lo que sucedió -según mi fuente cercana al ex MEF- es que los ministros afectados con la extinción de programas se quejaron y presionaron a la presidenta mucho más que el Congreso. Anoten que 3 de los programas de extinción anunciada (Provías Nacional, Provías Descentralizado y Pronatel) están en la cancha del MTC; cuyo ministro Raúl Pérez Reyes ha sucedido a Salardi. Le pregunté a un ex ministro de Economía porqué Salardi habría promovido ese anuncio sin medir bien sus fuerzas. Me dijo que probablemente sintió que el aval de los gremios empresariales, que tienen una lógica pro Estado que ahorre gasto corriente y privilegie la inversión, lo ampararía. Pero el empresariado no manda en Palacio.

El clientelismo del gobierno, que no solo cede a pedidos políticos y mercantilistas, sino que se comporta como bolsa de empleos, pudo más que el aval de los empresarios. Probablemente, Pérez Reyes ya renovó la titularidad de ese aval, aunque hará poco o nada por achicar el Estado. Otra fuente me citó una frase que se atribuye a Salardi a propósito de su temeridad de tecnócrata extinguidor: ‘antes que pedir permiso, prefiero pedir perdón’.

Tendremos que estar atentos al direccionamiento de gasto y obras, no solo a candidatos de APP sino de todos los partidos. Por cierto, el predecesor de Salardi en el MEF, José Arista, recientemente afiliado a APP (aún no figura en el registro del JNE, pero dos fuentes me confirman su acercamiento), muy probablemente sea candidato apepista en el 2026. Probablemente busque reincidir como gobernador de Amazonas, que ya lo fue en el 2011. Se suman razones para analizar si hay la focalización o direccionamiento de partidas presupuestales desde el MEF y de obras desde los ministerios ejecutores a zonas de influencia de APP y de otros partidos.