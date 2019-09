Mercedes Araoz no fue vista este viernes en Palacio de Gobierno cuando el mandatario Martín Vizcarra leyó su más reciente mensaje a la nación. Mucho menos cuando el primer ministro Salvador del Solar hizo entrega de la petición al titular del Congreso, Pedro Olaechea, para que el pleno del Legislativo lo atienda como parte de la presentación de un nueva cuestión de confianza por la elección de los miembros de Tribunal Constitucional (TC).

En lugar de ello, según consta en su propia cuenta de Instagram, la vicepresidenta de la República estuvo cumpliendo una apretada agenda de actividades que no guardan relación con los avatares que se registran últimamente en la política nacional.

Sin embargo, Vizcarra Cornejo, quien encabezó ayer la respuesta del Ejecutivo al archivamiento del proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones al 2020, ya conocía la posición de su vicepresidenta sobre la tensa relación entre el Ejecutivo y el Parlamento.

La República señaló este sábado que Vizcarra y Araoz se reunieron el pasado lunes tras la ceremonia por el “Día de las Fuerzas Armadas”, realizada en la Plaza de la Bandera, Pueblo Libre.

En diálogo con El Comercio, Mercedes Araoz confirmó la reunión y agregó que esta se efectuó a pedido de ella.

“Le pregunté qué iba a hacer, cuáles eran sus escenarios”, comentó Araoz, según detalló a este Diario, a lo que el mandatario le respondió que “todas las opciones estaban abiertas” en alusión a la crisis actual.

A su vez, Mercedes Araoz también confirmó que le comunicó al jefe del Estado que no estaba de acuerdo con varias de las alternativas evaluadas por el Ejecutivo.

“Yo siempre firme en lo que dije desde el inicio: no adelanto de elecciones, no cierre del Congreso y no vacancia fabricada”, dijo la vicepresidenta.

En lugar de ello, le sugirió que debía “culminar su mandato, como también el Congreso, y buscar agenda de gobernabilidad y que lo apoyaría en esa senda”.

Otros temas también abordados en la cita fueron los esfuerzos realizados por el ingreso del Perú a la OCDE, el viaje del mandatario a la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros temas de interés nacional.

Finalmente, la también congresista no agrupada especificó que el tono de la reunión fue cordial y, aunque el presidente le indicó que continuarían en contacto, este no la ha llamado ni tampoco ella a él desde la conversación del último lunes.