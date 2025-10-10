MDN
Redacción EC
En medio de un gran despliegue policial y ante la expectativa de la prensa, el nuevo presidente del Perú, , salió de su domicilio rumbo a , la mañana de este viernes 10 de octubre.

En su primer día como mandatario, tras la vacancia del cargo por incapacidad moral permanente de Dina Boluarte, recibió los honores en la Casa de Pizarro.

Héctor Villalobos

Hasta las inmediaciones de la Plaza Mayor de Lima, un importante número de personas lo recibió aún con la sorpresa que causó su designación.

Se le vio de muy buen ánimo y hasta se animó a saludar por la ventana del vehículo que lo trasladó.

“Pido calma y tranquilidad. Tenemos que trabajar justamente para combatir la delincuencia que es la prioridad número uno en este momento. Es el sentir ciudadanos”, declaró en sus primeras horas como Presidente.

Con la salida de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia y dejó como titular del Congreso a quien fue el primer vicepresidente de la Mesa Directiva durante su gestión, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

