El gobierno de Dina Boluarte hizo oficial este jueves el nombramiento de Gustavo Adrianzén como representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York (Estados Unidos). Esta decisión se da a poco más de dos semanas desde que el abogado renunciara a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para evitar una inminente censura por parte del Congreso.

Adrianzén, a fines de abril, puso en duda el secuestro de 13 trabajadores mineros en Pataz, en La Libertad. Los cadáveres de estas personas fueron encontrados días después con signos de tortura.

Desde los partidos Acción Popular, Fuerza Popular, Podemos Perú, Perú Libre y Somos Perú han criticado el nombramiento del ex primer ministro, al coincidir que no reúne el perfil conciliador que requiere un embajador ante la ONU. Y lamentaron que, nuevamente, la presidenta Boluarte premie a un ex integrante del Gabinete Ministerial que estuvo al borde de la destitución.

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, dijo que su agrupación “no está de acuerdo” con la designación de Adrianzén, porque “no cuenta con habilidades diplomáticas”. Añadió que esta medida demuestra que la mandataria “está encerrada en un círculo pequeño de personas”.

“Parece que cuando se busca censurar a un ministro o este llega a ser censurado, el gobierno lo premia. El señor Adrianzén estaba a horas de ser destituido por su incapacidad. El señor [Juan José] Santiváñez sí fue censurado [del Mininter] y le dieron otro puesto, parece que la censura es para la administración de Boluarte un mérito, cuando significa que no ha estado a la altura”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, refirió que el traslado del ex primer ministro a la ONU lo debe explicar el canciller Elmer Schialer, al ser consultado sobre si el voto de confianza del Gabinete de Eduardo Arana estaba en riesgo o no.

“El Gabinete Arana es el Gabinete Adrianzén, son casi los mismos nombres [...] No estaríamos dispuestos a dar el voto de confianza. Sin embargo, vamos a escuchar lo que Arana propone, queremos ver si es capaz de plantear una hoja de ruta para el año de transición y salida [del gobierno de Boluarte], y se plantea políticas concretas y que se pueden realizar en estos últimos meses”, acotó.

Desde Fuerza Popular, el congresista Fernando Rospigliosi calificó como “un nuevo error” de la presidenta Boluarte el nombramiento de Adrianzén como representante permanente del Perú en la ONU.

“Aunque tiene experiencia en la OEA, no es adecuado sobre las características que tiene un profesional de la cancillería o un internacionalista, sobre todo cuando ha estado a punto de ser censurado por el Congreso. Nombrarlo inmediatamente es como un premio consuelo”, manifestó el parlamentario fujimorista en declaraciones a RPP Noticias.

Rospigliosi, además, señaló que el hecho de que la jefa de Estado reubique a exministros cuestionados “contribuye” a su descrédito.

“No tiene nivel internacional”

El excongresista Arón Espinoza, dirigente de Podemos Perú, refirió que su partido está “en total desacuerdo” con el reciclaje de Adrianzén, porque “no tiene el nivel internacional” que requiere la representación del Perú en las Naciones Unidas.

“Es lamentable que nos hayamos enterado recientemente que no habla ni inglés ni francés, que son los idiomas que predominan en la ONU. El gobierno está lleno de puros improvisados, que le dicen ‘sí señora’ a la presidenta y que la protegen de sus desaciertos. Ellos al final terminan siendo premiados”, expresó a este Diario.

Espinoza dijo que el nombramiento del ex primer ministro refuerza la decisión de Podemos Perú de no dar el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Arana. “Es un ingrediente más”, concluyó.

El portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, consideró, a título personal, que el nombramiento del ex jefe de Gabinete Ministerial es “una afrenta” a quienes provocaron su renuncia.

“Puede tener el perfil documentario, la experiencia, pero el señor Adrianzén carece de esas capacidades blandas que hoy por hoy todo político debe tener, es un embajador sin diplomacia [...] No es un embajador de carrera, y la designación es una falta de respeto para quienes lo son, sobre todo porque no se pueden enviar a un improvisado a la ONU”, remarcó.

(Foto: El Peruano)

A su turno, el vocero de la bancada de Somos Perú, Héctor Valer, también se sumó a los cuestionamientos al gobierno por la designación de Adrianzén.

“El señor Adrianzén cuando estuvo como representante del Perú en la OEA generó un escándalo mayúsculo [al expresarse] en contra de los familiares de los caídos en las protestas de diciembre de 2022. Para ser embajador en la ONU se requiere de talante democrático y diplomático. El ex primer ministro no reúne estas condiciones”, subrayó.

En diálogo con este Diario, Valer indicó, a título personal, que Arana estaría poniendo en riesgo el voto de confianza, si respalda este nombramiento.

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el congresista Edward Málaga (no agrupado), promotor de la interpelación y moción de censura a Adrianzén, tildó como “una vergüenza” que este sea enviado a la ONU, tras su abrupta salida de la PCM.

“Una vergüenza realmente. El canciller, el premier, y la presidenta tendrán que dar explicaciones y sobre todo, reconsiderar su decisión”, escribió.

Málaga señaló que el Congreso debe ejercer control político de esta decisión y entre los escenarios contempló el que no se otorgue el voto de confianza.

La defensa de APP

Una postura diferente tuvo el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), quien afirmó que Adrianzén “tiene la suficiente experiencia” para desempeñarse como representante del Perú ante la ONU.

“El doctor Adrianzén es un profesional del derecho, es un abogado con amplia experiencia, ha sido embajador del Perú en la OEA, ha sido primer ministro, ha ocupado el cargo administrativo más alto luego de la presidenta. Por consiguiente, creo que tiene la suficiente experiencia para desempeñarse con idoneidad en este cargo tan importante”, manifestó en declaraciones a la prensa en el Parlamento.

“Además, creo que en el tiempo que ha estado como primer ministro ha demostrado compromiso y responsabilidad en sus acciones”, complementó.

(Foto: Congreso) / Victor Vasquez

Al respecto, el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, sostuvo que Adrianzén es “una persona correcta” y “que siempre ha estado dispuesta a trabajar con el Congreso, los gobiernos regionales y locales”. “No lo descalifico más aún si antes ha sido primer ministro. Estos cargos son de confianza y es la presidenta la que tiene la facultad. Nuestras opiniones quedan al margen”, remarcó.

Torre Tagle intenta justificar

El ministro de Relaciones Exterior, Elmer Schialer, intentó justificar el nombramiento de Adrianzén como representante permanente del Perú ante la ONU, al referir que este “tiene una amplia experiencia y trayectoria en el sector público, tanto en el aspecto técnico como en el político”.

“Ha sido dos veces ministro de Estado en dos gobiernos diferentes, ha sido también representante permanente del Perú en la OEA. Se trata de un profesional con todas las credenciales y capacidades académicas, así como con experiencia política y diplomática por su paso en la OEA. Todas estas consideraciones han sido valoradas para su designación”, manifestó en comunicación con El Comercio.

(Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)

El canciller dijo que Adrianzén contará con un equipo diplomático “que es altamente profesional y calificado y que estará alineado a los intereses permanentes del país”.

Al ser consultado sobre si la designación fue iniciativa de Boluarte Zegarra, Schialer respondió que “es atribución de la presidenta de la República nombrar a embajadores”.

“La ley del Servicio Diplomático precisa que el presidente puede nombrar a personas que no sean funcionarios de carrera, sin exceder el veinte por ciento del total de los jefes de misión. A estos se les denomina comúnmente embajadores políticos. El señor Adrianzén no tiene ningún impedimento legal para ejercer una misión diplomática”, acotó.

Los requisitos y funciones

La Ley del Servicio Diplomático (N°29318) establece que la presidenta de la República puede nombrar “en casos excepcionales”, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, como embajador del Perú o representantes ante organismos internacionales, a personas que no pertenezcan al servicio diplomática.

Estas, de acuerdo con la referida norma, deben cumplir cinco requisitos: ser peruano de nacimiento, tener capacidad y versación notoria, prestar o haber prestado destacados servicios a la nación, observar una correcta conducta pública y privada y carecer de antecedes penales.

En diálogo con El Comercio, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, quien también fue representante permanente del Perú ante la ONU, explicó que en el organismo internacional hay hasta cinco idiomas oficiales, entre ellos el español. Entonces, si Adrianzén habla en español, será traducido al idioma que sea necesario.

“Cuando se designa a un embajador político [para la ONU] hay una posibilidad grande de que este vaya con una agenda o un encargo específico y la otra posibilidad es que este tenga afinidad ideológica o una amistad con las autoridades del lugar, que le permitan establecer una relación más fluida”, explicó.

García Toma señaló que es la presidenta Boluarte la que debe precisar por qué nombró a Adrianzén para este cargo.

“Sin desmerecer al ex primer ministro, un factor pudo haber sido la relación de lealtad [que tiene con la presidenta]”, finalizó.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo refirió que el nombramiento de Adrianzén como representante permanente del Perú en las Naciones Unidas “es indudablemente un premio a la incondicionalidad” que ejerció el ex primer ministro cuando estuvo al frente del Gabinete. Recordó que el abogado ha defendido causas de la presidenta y no del gobierno como institución.

“Hay que hacer una diferencia, Adrianzén no es un primer ministro que haya sido censurado, se salvó de esto, no tiene ese demérito. Y, además, no está involucrado, por el momento, en actos de corrupción. No creo que se pueda pensar que por su designación no le darán el voto de confianza a Arana. Hay otras razones para condicionar el voto de confianza, como estos videos donde el ministro de Transportes y Comunicaciones le jura lealtad a César Acuña”, manifestó a El Comercio.

Castillo, además, señaló que el ex jefe de Gabinete Ministerial “no ha tenido una mala relación con las bancadas del Congreso”, a las que “les ha dado gusto en casi todo”.

“No les ha observado leyes, siempre trató de mantener una buena relación, el único momento de tensión fue cuando dijo que su inminente censura podía generar el cierre del Congreso. Entonces, no creo que su nombramiento genere una crisis política”, subrayó.

También indicó que el comportamiento de la presidenta, lo que busca es evitar que sus exministros se pasen a la oposición, como ocurrió con Otárola. “Dar un cargo no solo es premiar, sino también callar a la gente, eso ha ocurrido en este gobierno”, finalizó.