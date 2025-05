El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, se refirió al rechazo a un pedido de El Comercio para acceder a informes sobre el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte y justificó la decisión afirmando que se debe “cumplir con la ley”.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, señaló que la ley establece que ese tipo de información tiene el carácter de reservado, razón por la cual se debe cumplir con ello.

“Mi postura y mi opinión es cumplir con la ley. Lo que dice la ley es que tipo de información tiene el carácter reservado. Ni usted ni yo hemos hecho la ley, así lo que se debe hacer es dar cumplimiento a ello”, expresó.

“Sin embargo, creo que sí es importante que la ciudadanía sepa que esto es un estudio que ha hecho Servir que todavía no se ha implementado, que no ha entrado al Consejo de Ministros y que todavía no ha sido aprobado. En su momento lo estaremos viendo”, agregó.

Arana recordó que existen funcionarios con remuneraciones más altas que Dina Boluarte y enfatizó que en su momento el Consejo de Ministros analizará, debatirá y, eventualmente, aprobará la propuesta de Servir.

“No hay que olvidar que en nuestro país hay muchas diferencias salariales, varios de los trabajadores no tienen el mismo nivel con respecto a la misma tarea que realizan y esto es injusto realmente”, manifestó.

“En el caso de la señora presidenta, hoy muchos funcionarios están por encima de la remuneración que el cargo tiene asignado y consideramos que la reflexión que ha hecho Servir es adecuada, pero en su momento será analizada, debatida y aprobada si es que lo consideramos conveniente”, sentenció.

Negó acceso a información

Como se recuerda, el Gobierno negó el acceso a este Diario a cuatro oficios que dieron origen al informe N°0034-2025-EF/53.07, a través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó que el salario de la presidenta Dina Boluarte debe pasar de S/16.000 a S/35,568, un aumento de 125%.

Argumentó que toda la información referida con el incremento de sueldo de Boluarte Zegarra es “confidencial”, en amparo al artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Ejecutivo calificó estos expedientes como “confidenciales” en su respuesta emitida el 16 de mayo, dos días después de la juramentación de Eduardo Arana como presidente del Consejo de Ministros.