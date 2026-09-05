Aurelio Pastor fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). (Foto: Andina)
Aurelio Pastor fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo designó este 5 de setiembre de manera oficial a Aurelio Pastor y Carlos Pareja como los nuevos representantes de la República del Perú ante la OEA y la ONU. Estas resoluciones supremas de la Cancillería llevan la rúbrica de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá.

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