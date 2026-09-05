El Poder Ejecutivo designó este 5 de setiembre de manera oficial a Aurelio Pastor y Carlos Pareja como los nuevos representantes de la República del Perú ante la OEA y la ONU. Estas resoluciones supremas de la Cancillería llevan la rúbrica de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá.

Aurelio Pastor asume la jefatura de la misión diplomática en Washington, mientras Carlos Pareja toma la delegación en la sede de Nueva York. Las normas legales vigentes ordenan la inmediata expedición de las credenciales y los plenos poderes para el desempeño de sus labores.

Aurelio Pastor ejerció como ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García y representó a la región de San Martín en el Congreso. Por su parte, Carlos Pareja posee una trayectoria de más de cuarenta años en el servicio exterior y ejerció previamente como canciller.

El diario oficial de hoy formaliza la conclusión de las funciones de Rodolfo Coronado ante la OEA en Estados Unidos. De igual manera, el Ejecutivo dispone el retorno inmediato a Lima de Carlos Chocano, quien deja la embajada peruana en Argentina.

A través de otra resoluciones, la Cancillería estableció que José Recoba Martínez asume la representación permanente ante la Confederación Suiza y los diferentes organismos internacionales ubicados en Ginebra. En paralelo, la Cancillería designa al embajador Carlos Amézaga Rodríguez para liderar la misión oficial en el Reino de Tailandia.

La exministra de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno de Dina Boluarte Jennifer Contreras Álvarez asume las funciones de representación ante la FAO con sede principal en Roma. Asimismo, el diplomático Carlos Díaz Villanueva recibe la delegación peruana ante la UNESCO en reemplazo de Carlos Herrera Rodríguez.

Carlos Tubino designado por Cancillería

La Cancillería nombra también al excongresista de Fuerza Popular Carlos Tubino como el nuevo embajador extraordinario de la República en Argentina. El retirado vicealmirante de la Marina asume este encargo en Buenos Aires.

Carlos Tubino representó a la región Ucayali en el Parlamento y lideró de forma previa la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.