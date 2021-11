El ministro del Interior, Avelino Guillén, consideró que la moción de vacancia presentada en el Congreso de la República por tres bancadas contra el presidente Pedro Castillo es un “golpe de Estado” y “una vulneración a la voluntad popular”.

En declaraciones a RPP TV, indicó que el último jueves sostuvo una reunión con Castillo Terrones y otros ministros en el cual le recomendó al mandatario que exprese sus opiniones ante la prensa y se “comunique más” con los periodistas.

“Ayer hemos intercambiado algunas ideas en relación al contenido de la vacancia. He dado mi opinión, he sido claro en señalar que este es un golpe de Estado, es claramente una vulneración a la voluntad popular y le he expresado al presidente que salga a expresar sus opiniones, se comunique más con la prensa”, expresó.

“Entiendo yo que él está evaluando y va a salir a declarar. Va a dar entrevistas”, agregó Guillén, quien remarcó que la destitución de Castillo es promovida por quienes “no aceptaron la derrota electoral”.

“Para nosotros esta es una estrategia que empezó el 28 de julio, desde el preciso momento que juramentó el presidente Castillo. No aceptaron la derrota electoral, alegaron fraude, plantearon cientos de recursos de nulidad, todos fueron desestimados por el sistema electoral y acto seguido, una vez que se inició el Gobierno, no pasó una semana y ya estaban hablando de vacancia”, acotó.

Finalmente, Guillén advirtió que lo que se pretende con la moción es vacar al presidente Pedro Castillo y acto seguido “acometer” contra su vicepresidenta, Dina Boluarte. “Eso es una estrategia política destinada a derrotar a un Gobierno legítimamente elegido”, subrayó.

Como se recuerda, el último jueves el Congreso dio cuenta de la moción presentada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), que plantea destituir a Castillo Terrones por incapacidad moral permanente.

Para que la moción sea admitida a debate, se requieren de 52 votos a favor. En caso de que se consigan, inmediatamente la representación nacional acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia.

Cabe indicar que para concretar una vacancia se requiere una votación calificada no menor a los dos tercios (2/3) del número legal de congresistas, es decir 87 votos.

