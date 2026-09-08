Legisladores se reunión con ministros de Estado y el presidente del gabinete, Luis Galarreta. (Foto: PCM)
Legisladores se reunión con ministros de Estado y el presidente del gabinete, Luis Galarreta. (Foto: PCM)

Redacción EC

Diputados de se reunieron la tarde de este martes con el presidente del Consejo de Ministros, , para sostener un diálogo en torno al pedido de facultades legislativas al Parlamento.

Los congresistas llegaron al promediar las 05:00 p.m. a la sede de la PCM acompañados por sus asesores.

La reunión de este martes marca el inicio de la ronda de diálogos que el jefe del gabinete ministerial espera sostener con diferentes bancadas con el objetivo de obtener la aprobación de dicho pedido.

Hace unos días, Galarreta convocó a las diferentes fuerzas políticas con el objetivo de detallar las medidas que se piensas implementar para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, dinamizar la economía y ejecutar las medidas orientadas a reducir el impacto del fenómeno El Niño.

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que la jornada contó con la participación de los titulares de Defensa, Rafael Belaunde; del Interior, César Astudillo, de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; y Vivienda, Mauricio Arnillas.

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