El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, confrontó este lunes a congresistas de oposición, a quienes acusó de planear un “golpe de estado” contra el presidente Pedro Castillo; pero también anunció que buscará dialogar con las bancadas parlamentarias de cara a la presentación de su gabinete.

El discurso del primer ministro no cayó bien en el Congreso. Representantes de diversas bancadas no oficialistas criticaron la contradicción entre proponer un diálogo y al mismo tiempo calificar de golpistas y vacadores a un grupo de legisladores; así como su negativa a responder a la prensa por otros temas.

“Se ha puesto al descubierto una reunión secreta de congresistas y políticos de la oposición con una agenda que respondería a definir la estrategia legal para finiquitar la forma cómo se puede sacar al presidente”, afirmó Aníbal Torres durante su discurso, en relación al encuentro en un hotel de Miraflores reportado la semana pasada por ‘Hildebrandt en sus Trece’.

La más reciente encuesta de Ipsos Perú muestra una nueva caída en la aprobación del presidente y de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, así como el aumento de sus desaprobaciones.

Aseguró que “pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de estado mediante la vacancia presidencial, la acusación constitucional o la renuncia” y que “el Congreso siempre está buscando allanar el camino a la vacancia”.

“Si se pretende vacar al presidente, nadie está seguro de que la congresista [María del Carmen] Alva asuma el gobierno”, agregó Torres, advirtiendo que podrían suceder hechos que “den lugar a consecuencias muy negativas para nuestro país”.

El primer ministro atribuyó luego el supuesto plan a un “sector minoritario” y saludó a “las bancadas que están con la democracia”. “Visitaré a cada una de las bancadas en las próximas horas para dialogar (...) El Perú está esperando de nosotros que gobernemos, que dejemos de pelear”, expresó.

Poco después, envió un oficio a Alva para pedirle programar su presentación. “Expondré la política general del gobierno(...); así como una propuesta de fortalecimiento de la democracia en nuestro país”, comunicó allí.

No respondió

Al momento de las preguntas en la conferencia, una periodista cuestionó a Torres sobre Juan Altamirano, un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que -según un reportaje de Latina- gestionaba puestos de trabajo para militantes de Perú Libre.

El primer ministro se negó a responder. “Las preguntas se tienen que concretar al punto de la vacancia. Sobre los otros temas, vamos a hablar en cualquier momento (…) Las preguntas son solamente sobre el tema que hemos tratado ahora, la vacancia presidencial”, aseveró.

“Esta conferencia de prensa tiene esas limitaciones”, replicó cuando otra periodista le insistió.

Torres también dijo que no tomarán acción contra el Parlamento para “no generar mayor confrontación”, pero que la “conducta de los congresistas que están buscando dar el golpe” podría ser causal para acusaciones constitucionales.

Rechazan discurso

El congresista Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso) negó que exista un “plan vacador” y opinó que las acusaciones del primer ministro son desafortunadas. “No sé si tendrá otro tipo de intenciones, pero sin duda va a generar rechazo”, declaró a El Comercio.

Consideró que es positivo que el primer ministro quiera conversar y que su discurso debió haber comenzado por ese pedido. Además, dijo que su bancada sí estaría dispuesta a escucharlo en una reunión en el Palacio Legislativo, porque “no podemos negarnos a dialogar”.

Jorge Montoya (Renovación Popular) calificó el discurso de Aníbal Torres como conflictivo. “Dice una cosa y hace otra cosa. Ataca a una persona y después dice que quiere abrir el diálogo. Su personalidad es inestable”, expresó en conversación con este Diario.

El legislador, uno de los asistentes a la reunión mencionada por Aníbal Torres, sostuvo que ellos “pueden hablar de vacancia las veces que nos dé la gana, nadie nos puede impedir hacerlo, porque está en la Constitución”. Además, dijo que el ministro debería pedir disculpas por un discurso que fue una “amenaza de un matón de barrio” para poder acceder a reunirse con él.

Desde Acción Popular, Elvis Vergara dijo que en su bancada están “muy preocupados” por el “discurso contradictorio” de Torres. “Por un lado habla de crear consensos, de conversar, de superar las confrontaciones, pero por otro lado es lo que él propicia con estas declaraciones”, comentó a El Comercio.

“No sabemos cuál es su intención. Sabemos que no es un político con experiencia (...) Si él realmente quiere ejercer bien la labor de primer ministro, que finalmente es la labora más importante dentro del Ejecutivo, tendría que empezar a ser más concertador y no solamente en el discurso”, expresó. Añadió que, “queramos o no”, tendrán que escuchar sus planteamientos.

Carlos Anderson (Podemos Perú), otro de los asistentes a la reunión criticada por el primer ministro, también cuestionó su conducta.

“Da conferencia prensa amenazando a los congresistas que participamos en un seminario político, acusándonos de golpistas. Todo un “trailer” de lo que sería un gobierno de Perú Libre sin control político: una dictadura pura y dura. Estamos advertidos”, escribió en Twitter.

Otros parlamentarios se centraron en criticar la falta de respuestas de Aníbal Torres a las preguntas sobre cuestionamientos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Solo responde lo que quiere en conferencia, demostrando una vez más su poca tolerancia y nula capacidad para ejercer cargo. ¿Y la transparencia? El pueblo no es tonto”, tuiteó el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García.

“Negarle al país respuestas sobre los graves cuestionamientos a su fallido gabinete, confirman, una vez más, que tenemos un premier confrontacional, sin autocrítica y respeto por todos los peruanos”, escribió Lady Camones (APP), primera vicepresidenta del Congreso. “Siguen sin dar explicaciones, esquivando las preguntas importantes mostrando el poco interés por dicha ‘gobernabilidad. No pueden seguir callando respecto a las acusaciones y destapes”, opinó Norma Yarrow (Avanza País).

Niega vínculos políticos

La fundación Friedrich Naumann ha dicho que la mencionada reunión de congresistas fue un taller político que se realizó el pasado 9 de febrero como parte de una serie de seminarios realizados en el Perú desde el 2021.

Agregaron que el evento estuvo a cargo de su socio, el Centro de Innovación de Políticas Públicas (CIPP). El director de esta organización es Gustavo Nakamura, quien fue parte del equipo de Fuerza Popular en la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2021.

En su conferencia, Aníbal Torres atribuyó el liderazgo de la fundación a Jörg Denhert, esposo de la comunicadora Bertha Carrillo, a quien vinculó con Keiko Fujimori.

Denhert, quien es director del proyecto Países Andinos de la fundación, dijo a El Comercio que Carrillo fue parte del “equipo independiente de Carlos Neuhaus” que se sumó a la campaña fujimorista en segunda vuelta.

Agregó que ella no trabaja con la fundación ni con ningún partido y que no tuvo que ver con la reunión. La propia Carillo dio una versión similar en su cuenta de Twitter, donde afirmó que no es ni fue asesora de Fuerza Popular.

