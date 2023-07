Beder Camacho -investigado por el Gabinete en la Sombra- fue destituido del cargo de subsecretario general del Despacho Presidencial. Así lo dispone una resolución firmada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

“Imponer la sanción de destitución al señor Beder Ramón Camacho Gadea en su condición de Subsecretario General del Despacho Presidencial por haber incurrido en la comisión de la falta prevista en el literal q, del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido el principio de probidad, el deber de neutralidad y la prohibición de obtener ventajas indebidas”, señala la norma, a la que El Comercio tuvo acceso.

Según fuentes de este Diario, la resolución ministerial, del 18 de julio fue notificada, este miércoles 19 a Camacho, con lo que la medida de destitución es eficaz a partir del día siguiente, es decir de este jueves 20.

Las mismas fuentes indicaron que en caso presente algún recurso administrativo no suspende la ejecución de la medida.

Beder Camacho fue destituido como subsecretario general del despacho de Dina Boluarte.





La resolución ministerial señala que la destitución de Camacho Gadea es una sanción idónea como conclusión del procedimiento administrativo disciplinario que se inició en su contra el 26 de enero de este año.

Esto, tras evaluar el hecho que él mismo ha reconocido ante la fiscalía y medios de comunicación, al haber acudido a las embajadas de Venezuela y de México para iniciar gestiones y averiguaciones sobre un posible asilo político a favor de la entonces primera dama, Lilia Paredes.

La sanción se justifica en la determinación que un funcionario como él debió tener una “conducta ética acorde con tan alta investidura” que ostentaba dentro del Despacho Presidencial.

“Debió rechazar tal encargo del ex presidente de la República Pedro Castillo Terrones por tratarse de una gestión personal que tenía como único fin favorecer a una investigada por la justicia”, precisa el texto.

Finalmente, toman en consideración que Beder Camacho se encuentra actualmente involucrado en investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción que involucran al exmandatario Castillo Terrones.

Todo esto es considerado por la resolución como una falta a la Ley de Servicio Civil y una trasgresión al principio de probidad, el deber de neutralidad y la prohibición de obtener ventajas indebidas que establece el Código de Ética de la Función Pública.

En enero de este año, Beder Camacho confirmó en medios de comunicación a través de entrevistas que Pedro Castillo le había ordenado específicamente que busque en embajadas la posibilidad de que se otorgue un asilo a favor de Lilia Paredes, quien ya estaba siendo investigada por actos de corrupción.

“El presidente me da una orden. ‘Don Beder, requiero que me haga la gestión de solicitar o ver el asilo político para mi esposa porque sabe que con esto de acá hay una persecución política judicial (...) Directamente el señor presidente me dice ‘acérquese a la embajada de Venezuela y de México’. Fue una indicación directa del señor presidente”, dijo a RPP.

Actualmente, Lilia Paredes se encuentra en México, país al que pudo viajar luego que se le otorgó la figura de asilo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) días después del golpe de Estado de Pedro Castillo, su vacancia y posterior detención preliminar.