Beder Camacho, ex subsecretario general de Palacio de Gobierno, pidió públicamente al presidente Pedro Castillo que responda ante la fiscalía por las investigaciones en su contra.

“Él dice que es inocente, que lo demuestre. Eso es lo que el país está deseando, que vaya y declare, que diga: ‘Mira, yo soy inocente, estoy aquí’. Que no les haga caso tanto a sus abogados porque a veces los abogados nos llevan al abismo”, dijo en entrevista con “Cuarto poder”.

Castillo enfrenta investigaciones fiscales por presunta organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos. El Ministerio Público indaga si el mandatario dirige una red criminal que estaría enquistada en Palacio de Gobierno; sin embargo, cuando lo citó a declarar, este optó por guardar silencio o dar respuestas escuetas.

En tanto, Camacho, quien antes defendió públicamente al mandatario, ahora afirma que contará la verdad e insiste en que teme por su vida.

“Cuando escuchas decir que hay un testigo que es amigo del presidente de la República y afirma, atestigua que él ha entregado dinero [...] en ese momento cambias. [...] Me han utilizado”, añadió.

Camacho aseguró que es inocente y que no se irá del país. Pero, según la declaración de un colaborador eficaz, el presidente le ordenó en diciembre pasado desaparecer “todos los registros que los puedan vincular” con el empresario Samir Abudayeh, cuya empresa obtuvo un contrato con Petro-Perú para venderle 280 mil barriles de biodiésel por US$70 millones.

Además, de acuerdo con el testimonio del exfuncionario Bruno Pacheco ante el equipo especial del Ministerio Público que dirige la fiscal Marita Barreto, Camacho coordinó su fuga por orden del presidente.

La fiscalía allanó recientemente las casas de Camacho y de otros implicados en el Caso Gabinete en la sombra; sin embargo, no solicitó detención preliminar contra él, como sí lo hizo contra Biberto Castillo, Abel Cabrera Fernández, Alejandro Sánchez Sánchez, Auner Vásquez Cabrera y Salatiel Marrufo, el resto de los asesores en la sombra.

Camacho negó que su libertad y sus testimonios ante la fiscalía respondan a acuerdos ilegales.

“He escuchado por ahí que han comprado mi conciencia, a mí no me han ofrecido un sol ni he pedido ni pediré. Lo único que estoy haciendo como ciudadano es declarar lo que me consultan, lo que sé. Lo que no sé no lo voy a decir”, dijo a “Cuarto poder”.