El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que evaluará si Perú envía una carta de protesta tras conocerse un video de la golpista exprimera ministra Betssy Chávez promoviendo candidatura de su madre desde su asilo diplomático en la embajada de México en Lima.

“Ese es un tema del cual me he enterado en este viaje, no tengo información completa, pero es un tema que pienso analizar hoy más tarde cuando vuelva a Lima para determinar el alcance de lo que ha tenido estas acciones de Betssy Chávez para tomar las acciones correspondientes”, expresó.

En entrevista con RPP Noticias, señaló que a su regreso a Lima, luego de participar en la Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington D.C., analizará el alcance de las acciones de Chávez Chino para tomar una decisión.

“Claro que existe esa posibilidad y ese es precisamente el análisis que quiero hacer ahora cuando vuelva a Lima para tener la información completa”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores cuando se le preguntó si se podría evaluar el envío de una nota de protesta.

Como se recuerda, Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima desde finales del año pasado, a la espera de un salvoconducto que le permita abandonar el país.

Pese a ello, grabó un video desde dicha sede diplomática para impulsar la campaña de su madre, Herminia Chino , quien postula al Senado por la región Tacna por Podemos Perú: “Mi mami está viajando mañana a Tacna. Les envío con ella un fuerte abrazo” .

Betssy Chávez fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, por su participación en el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022.