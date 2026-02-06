Gobierno “transmite malestar” a México por video donde Betssy Chávez promueve la candidatura de su madre

El Gobierno peruano “transmitió su malestar” al de México tras la difusión de un video donde la golpista exprimera ministra Betssy Chávez promueve la candidatura de su madre a Congreso en las elecciones generales del 2026.

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que la actitud de Chávez Chino no está prevista en el artículo XVIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.

Canciller anuncia que evaluará si Perú envía carta de protesta por video de Betssy Chávez promoviendo candidatura de su madre

Asimismo, indicó que ha recibido confirmación de que la grabación ha sido retirada de las redes sociales y recibió garantías de que una situación similar no se repetirá “en el futuro”.

“Habiendo tomado conocimiento de la realización de grabaciones y mensajes en redes sociales, difundidos en días pasados, por la señora Betssy Chávez Chino, quien se encuentra en condición de asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú, se tomó contacto con las autoridades mexicanas para transmitirles nuestro malestar por tales acciones, al amparo de lo previsto en el artículo XVIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954”, expresó.

“El gobierno peruano ha recibido la confirmación de que los referidos mensajes y grabaciones han sido retirados de las redes sociales, así como de que esas situaciones no se repetirán en el futuro”, agregó.

Como se recuerda, Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima desde finales del año pasado, a la espera de un salvoconducto que le permita abandonar el país.

Pese a ello, grabó un video desde dicha sede diplomática para impulsar la campaña de su madre, Herminia Chino, quien postula al Senado por la región Tacna con Podemos Perú: “Mi mami está viajando mañana a Tacna. Les envío con ella un fuerte abrazo”.

Betssy Chávez fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, por su participación en el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022.