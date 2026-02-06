Gobierno “transmite malestar” a México por video donde Betssy Chávez promueve la candidatura de su madre

Escuchar

Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima desde finales del año pasado, a la espera de un salvoconducto que le permita abandonar el país. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
/ Julio Reaño
Por Redacción EC

El Gobierno peruano “transmitió su malestar” al de México tras la difusión de un video donde la golpista exprimera ministra Betssy Chávez promueve la candidatura de su madre a Congreso en las elecciones generales del 2026.

