Betssy Chávez se asila en la Embajada de México y Perú rompe relaciones: ¿Qué escenarios se abren ahora?

A poco de haber sido excarcelada, la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, procesada por el golpe de Estado de Pedro Castillo, se asiló en la residencia de la Embajada de México en Perú, ubicada en el distrito de San Isidro. Lo hizo cuando el juicio en su contra ante la Corte Suprema entraba en su etapa final, proceso donde la fiscalía requiere 25 años de cárcel en su contra.

Incluso, como Chávez no había acudido a las últimas audiencias judiciales, la sala judicial había advertido que de no presentarse este martes 4 se ordenaría su ubicación y captura.

El anuncio del asilo fue efectuado por el propio canciller Hugo de Zela, tras convocarse a una sorpresiva conferencia de prensa la tarde del lunes. Su declaración fue breve, pero categórica.

“Lo que tengo que comunicar es lo siguiente: hoy hemos conocido, con sorpresa y con profundo pesar, que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú” , expresó De Zela.

El anuncio efectuado por el canciller Hugo de Zela respecto al asilo de la expremier Betssy Chávez, procesada por el Caso Golpe de Estado. @Politica_ECpe pic.twitter.com/OSAJBUwXHN — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) November 3, 2025

Acto seguido, remarcó que “frente a este acto inamistoso” y por “las reiteradas ocasiones” en el que tanto el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como su sucesora Claudia Sheinbaum “han intervenido” en los asuntos internos del Perú, el gobierno decidió “romper relaciones diplomáticas con México”.

Fuentes del gobierno peruano indicaron a El Comercio que fue recién este lunes que conocieron sobre la situación de Chávez. Además, señalaron que la entrega del salvoconducto está “en evaluación aún”.

Postura diplomática

En la rueda de prensa, el canciller De Zela señaló que, tras lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo Terrones —quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo— anunció su mensaje golpista, el gobierno mexicano “pretendió construir una realidad paralela”, difundiendo una versión “tendenciosa e ideologizada”.

Pedro Castillo durante el mensaje a la Nación donde anuncia la disolución del Congreso, el 7 de diciembre de 2022.

“La verdad es que han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países, con la única y solitaria excepción de México”, acotó.

El canciller también dijo que la actual presidenta mexicana ha tenido “expresiones inaceptables y falsas” respecto a que Castillo Terrones es un perseguido político. Y dijo que ahora se pretendía sostener también la misma narrativa con Chávez.

El canciller Hugo de Zela anunció en conferencia de prensa el rompimiento de las relaciones diplomáticas con México, tras conocerse que Chávez se encuentra asilada en la embajada de dicho país. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

En diciembre de 2022, luego del intento de golpe de Estado, AMLO concedió asilo político a Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo y a sus hijos, mientras que el exmandatario llegó a ser detenido cuando se dirigía a la embajada.

Un hecho que resquebrajó las relaciones diplomáticas entre los dos países, llegando a declararse persona non grata al embajador de México en Perú en medio de tensiones y dándole 72 horas para dejar el país el 20 de diciembre de 2022.

Canciller Gervasi: El Gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, señor Pablo Monroy Conesa, debido a las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú. pic.twitter.com/h7AkoNri5h — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 20, 2022

De Zela precisó que se rompían relaciones diplomáticas, mas no las consulares. Es decir, que los connacionales ubicados en México pueden continuar recibiendo asistencia y protección consular; y viceversa con los residentes mexicanos en el Perú.

En un inicio, el canciller no detalló cómo se tomó conocimiento de la información. Señaló que, una vez recibida la comunicación formal, se aplicarían las normas internacionales. Específicamente, hizo referencia a la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo.

Posteriormente, en un comunicado, se indicó que la embajada mexicana en Lima ya había informado “que su gobierno ha concedido asilo diplomático”. Se reiteró que se procederá conforme a las normas internacionales.

“La Embajada de ese país en Lima ha informado en la fecha que su Gobierno ha concedido asilo diplomático a Betssy Chávez Chino. Este hecho evidencia la profunda falta de interés del gobierno de México por mantener una relación con el Perú”, se precisó.

Comunicado oficial de la Cancillería del Perú.

“¡Respeto a nuestra patria!”, dijo el presidente José Jerí a través de X, al tiempo que anunciaba que, con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, Karla Ornela, encargada de la embajada de México en Perú, fue informada de que tiene que abandonar territorio peruano.

“Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país”, escribió Jerí.

Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país. — José Jerí (@josejeriore) November 4, 2025

Ausencia en el juicio oral

La última vez que se le vio a Betssy Chávez en las audiencias por el Caso Golpe de Estado fue el 21 de octubre pasado, cuando se conectó a la sesión de manera virtual alegando que se encontraba mal de salud y su abogado había presentado un descanso médico que fue puesto en entredicho por la sala.

Sin embargo, concluido el descanso, Chávez no se presentó a las audiencias del 28, 30 y 31 de octubre, por lo que en esta última sesión la Sala Penal Especial había anunciado que iba a ser declarada reo contumaz si no acudía a la siguiente y se ordenaría su ubicación y captura. La sesión estaba prevista para este martes 4.

Chávez intervino en la audiencia tras resolución de la sala. (Foto: Captura Poder Judicial)

A partir de esta semana, el juicio estaba entrando a su recta final, pues se tenía previsto que el Ministerio Público sustente sus alegatos finales en contra de los siete acusados por rebelión.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema venía procesando desde marzo pasado a Betssy Chávez como presunta coautora del delito de rebelión. El Ministerio Público pidió 25 años de prisión en su contra, mientras que para Castillo 34 años de cárcel.

A inicios de septiembre, el Tribunal Constitucional dispuso su excarcelación del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde venía cumpliendo prisión preventiva, al advertir negligencias de la fiscalía y el Poder Judicial en el trámite de la prolongación de esta medida coercitiva en su contra.

Puntos de vista

El excanciller Javier González-Olaechea remarcó que el artículo III de la Convención Sobre Asilo Diplomático —conocida como la convención de Caracas de 1954— establece explícitamente que “no es lícito” el conceder asilo a personas que al solicitarlo se encuentren procesadas, como lo está Chávez.

“El gobierno peruano perfectamente, creo que sería recomendable para que no se consolide la impunidad en el Perú, que le niegue el salvoconducto”, expresó en diálogo con Canal N. Agregó que sin el documento no hay posibilidad “ni jurídica ni física de que pueda abandonar el país”.

González-Olaechea también reveló que hace más de un año, durante su gestión, el gobierno mexicano le solicitó la entrega del expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.

Según relató, el pedido se produjo en un contexto en el que el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mantenía una actitud crítica al gobierno. “Eso tiene fácil solución, me dijo. Nosotros mandamos un avión y entrégueme a Castillo. [¿Quién le dijo eso? El gobierno mexicano”, indicó.

Por su parte, el embajador en retiro Carlos Pareja explicó que, una vez recibida la nota diplomática, el gobierno debe estudiar si se le otorga el salvoconducto o no, aunque también dijo que podía darse la posibilidad de que pueda demorar el trámite.

Sí lamentó y cuestionó que el sistema judicial haya dejado en libertad a una persona implicada en un intento de quiebre constitucional.

“Recordemos que Haya de la Torre estuvo cinco años en la embajada de Colombia, y no se le otorgó el salvoconducto. También se puede demorar. Son situaciones que se pueden dar. Pero esta es una crónica de un asilo anunciado, desde que el Poder Judicial la liberó. Es lamentable que se haya liberado a una persona que está implicada en un golpe de Estado”, remarcó Pareja en diálogo con El Comercio.

Por ello, comentó, dentro de la evaluación del gobierno debe estar que no se trata de una perseguida política sino de un caso penal. “El asilo diplomático es para persecuciones políticas, normalmente para casos de gobiernos dictatoriales. Pero el de Perú es un gobierno perfectamente democrático, transparente y no hay ninguna persecución política. La señora estaba en un proceso judicial, tan es así que le han dado una libertad condicional y estaba siendo juzgada ”, aseveró Pareja.

Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada consideró que se trata de “la crónica de un asilo anunciado”, pues desde que se revocó la prisión que cumplía Chávez se comentaba que había la posibilidad de que se asilara en una embajada. Por ello, cuestionó también al sistema judicial.

En su mirada, sin embargo, una vez solicitado el asilo político se tiene que conceder el salvoconducto correspondiente, por lo que ve difícil que el actual gobierno pueda frenar que Chávez llegue a México.