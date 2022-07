El testimonio de Bruno Pacheco ante el Ministerio Público intensifica la crisis política. Según reveló la Unidad de Investigación de El Comercio, el exfuncionario confesó, ante el equipo especial que dirige la fiscal Marita Barreto, que el subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, coordinó su fuga por orden del mandatario Pedro Castillo.

Al respecto, Camacho dijo estar “sorprendido” por las afirmaciones de Pacheco. “Yo estoy tranquilo y no he apoyado a ninguna fuga porque no tengo los medios suficientes”, declaró a Exitosa.

Tan solo hace algunos días (el 20 de julio), el exministro del Interior, Mariano González, había revelado que el presidente Castillo propuso a Camacho como viceministro de ese sector.

Sin embargo, González desestimó la recomendación. Tras esto, el mandatario mostró incomodidad. La sugerencia del jefe de Estado habría ocurrido, según señaló el extitular del Interior, durante los primeros días de su breve gestión.

¿Quién es Beder Camacho?

El nombre del subsecretario general del Despacho Presidencial estuvo en medio de la polémica a raíz del caso “Gabinete en las sombras”.

En febrero de este año, tras presentar su renuncia al cargo de secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico denunció la existencia de un presunto “Gabinete en las sombras” e involucró en los hechos a diversos funcionarios de Palacio de Gobierno, entre ellos a Camacho.

Días antes, a finales de enero y cuando aún seguía en el cargo, Jaico pidió al Órgano de Control Institucional del Despacho Presidencial que inicie una acción de control contra Camacho por haberse reunido con el entonces comandante general de la Policía Javier Gallardo, cuando él se encontraba de licencia y Camacho se hacía cargo de la Secretaría General.

Una vez concluida la licencia, “Beder Camacho Gadea nunca informó al titular de dicha reunión”, sostuvo Jaico en el oficio en el que pide las acciones contra el subsecretario.

En marzo, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación preliminar a Beder Camacho y otros trabajadores de Palacio, entre ellos Biberto Castillo, por el presunto delito de organización criminal, a raíz del caso “Gabinete en las sombras”.

La carpeta fiscal de este caso fue solicitada por el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder para asumir las investigaciones.

Según su hoja de vida, Camacho obtuvo el título de abogado en la Universidad Privada Católica Los Ángeles de Chimbote. Además, indicó que es conciliador extrajudicial y que tiene una especialización en contrataciones del Estado y arbitraje.

En el documento resaltó también que cuenta con experiencia laboral de más de cinco años en el sector público.

Camacho trabaja en Palacio de Gobierno desde el año 2014, donde se ha desempeñado en diversos puestos como responsable de Archivo y Atención Al Ciudadano, jefe de Trámite Documentario y Archivo, y Almacén.

Asimismo, en su Declaración Jurada de Intereses indicó que es dueño del 50% de acciones de la empresa MILABED, dedicada al rubro de la construcción.

“Tengo mi conciencia...”

Beder Camacho ha negado en diversas oportunidades los señalamientos en su contra. En febrero, por ejemplo, aseguró que las reuniones que mantuvo con el excomandante general de la PNP Javier Gallardo fueron para tratar temas seguridad del Despacho Presidencial.

Además, indicó que estas conversaciones del 22 de diciembre y 7 de enero se realizaron después de los ascensos en la policía.

“No me he metido ni en temas de ascensos, de nada, mi vida ha sido transparente; abordamos unos temas con el gabinete de asesores sobre el tema de seguridad ciudadana”, dijo en respuesta al oficio que Carlos Jaico había enviado al Órgano de Control Institucional del Despacho Presidencial.

Camacho también ha descartado en más de una oportunidad la existencia de un “Gabinete en las sombras”.

“No hay ningún Gabinete en la sombra, cada uno cumple una función. Gabinete en la sombra sería que personas que no están contratadas por el Despacho Presidencial tengan influencia o trabajen dentro de Palacio de Gobierno, cosa que no existe”, aseguró en diálogo con Punto Final.

Posteriormente, en marzo, volvió a defenderse tras conocer la investigación fiscal en su contra; sin embargo, cometió un exabrupto.

“Mi trayectoria personal, profesional la conocen mis amistades, mi familia. Tengo mi conciencia cochi.… disculpen, limpia, y estoy aquí para trabajar por el país y por todos los peruanos”, expresó el 10 de marzo.

Esa misma noche, Camacho arremetió contra la exprimera ministra Mirtha Vásquez y de los extitulares Eduardo González Toro (Energía y Minas) y Avelino Guillén (Interior), quienes también habían deslizado la posible existencia de un “Gabinete en la sombra”.

“A la señora Mirtha Vásquez la han citado a que presente sus declaraciones, no ha ido. Al señor Toro lo han citado, no ha ido. Al señor (Carlos) Jaico lo han citado, no ha ido. Hablan, critican, pero no están yendo en el momento”, subrayó en aquel momento.

El 30 de marzo reiteró su posición tras acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso: “Los testigos que se están presentando ante el Ministerio Público todos están diciendo que no hay ningún ‘Gabinete en la sombra’ (…) Lo desmiento antes, lo voy a desmentir ahora y lo haré siempre, no hay ‘Gabinete en la sombra’ en el despacho presidencial”.

