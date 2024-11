En solo un año, la aprobación de la presidenta de la República, Dina Boluarte, entre los empresarios reunidos en la CADE Ejecutivos 2024, que se realiza en Arequipa, pasó de 37% a 6%, mientras que su desaprobación está en 93%. Esto de acuerdo a una encuesta de Ipsos Perú entre los líderes corporativos de las 5 mil empresas más grandes del país.

El estudio de opinión, realizado entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre, también revela que el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, es desaprobado por el 91%, mientras que el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, por el 70%.

El Congreso de la República solo es respaldado por el 2%, mientras que el 96% lo desaprueba.

(Foto: Ipsos Perú)

Además, los empresarios consideraron que la corrupción (83%), la seguridad (82%) y la crisis política y la polarización (28%) son los tres principales problemas del país.

La preocupación por la seguridad ciudadana pasó de 58% en el 2023 a 82% en la actualidad.

El 63% también remarcó que el país se encuentra en retroceso, el 28% que está igual y solamente el 9% que está progresando. Este es el momento más pesimista en el círculo empresarial desde el gobierno de Pedro Castillo, cuando alcanzó un 84%.

(Foto: Ipsos Perú)

¿Cuáles son las razones de la caída?

El presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, explicó que no hay una sola razón para el descenso en la aprobación de Boluarte Zegarra entre el empresariado, pero remarcó que está relacionado a la inseguridad ciudadana y a la falta de respuesta del gobierno ante el incremento de la criminalidad.

“El ministro del Interior es tremendamente cuestionado por la ciudadanía y continúa en el cargo con el respaldo de la presidenta, es un tema central. Otro tema puede ser los hechos vinculados a actos inapropiados en la conducta de la presidenta, como los relojes [Rolex], la no captura de Vladimir Cerrón y que ahora su hermano [Nicanor Boluarte] esté prófugo”, manifestó ante una consulta hecha por El Comercio.

A su turno, el titular de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdós, destacó que el 97% del empresariado cree que el compromiso del gobierno para promover la inversión privada es regular (20%), deficiente (47%), y pésima (30%).

“Ya desde el punto de vista de ambiente de negocios, lo que nosotros esperábamos de un gobierno, es que mínimamente favorezca una mejora del clima de inversión, porque sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay desarrollo. Y si un crecimiento mínimo no hay reducción de la pobreza, sino aumento”, expresó.

Galdós subrayó que, si la administración de Boluarte “no hace lo mínimo para favorecer la inversión”, y si a eso se suma la corrupción y la inseguridad, “hacen el combo perfecto para la caída de la aprobación de la presidenta”.

(Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

El líder empresarial dejó entender que la relación entre los ejecutivos del país y el gobierno no es la mejor, al remarcar que hace un año, la CADE tuvo la participación de 12 ministros y en la edición actual, de ninguno.

“Y de esos 12 ministros que estuvieron el año pasado, ya no hay uno solo en este Gabinete y de todos los ofrecimientos y mensajes que dieron esos ministros, casi nada se ha hecho. ¿Cómo afecta la relación? Afecta más o menos cuando dos hermanos tienen que contribuir a una familia y uno dice que no lo hará y el otro tiene que hacer mucha más fuerza, eso es lo que nos toca a la sociedad civil y a los empresarios”, complementó.

¿La presidenta condicionó su participación?

Fuentes de El Comercio indicaron que Palacio de Gobierno solicitó a la organización de la CADE Ejecutivos 2024 que cambien el formato del “Diálogo con el Perú” para que la presidenta Boluarte asista al foro empresarial en Arequipa.

Las mismas fuentes señalaron que Boluarte Zegarra desea brindar un discurso y no responder a las preguntas que le formule Galdós.

En el 2022, la organizado de la CADE cambió el formato de la presentación de los presidentes de la República. Desde esa fecha, ni Pedro Castillo ni Boluarte han asistido.

(Foto: El Comercio)

Al ser consultado por este Diario sobre este hecho, Galdós dijo que aún están conversando “muy amigablemente” con el Ejecutivo “para ver todas las condiciones logísticas” que requiere la mandataria “para su llegada desde Lima”. Agregó que este jueves llegó a la Ciudad Blanca una comitiva de avanzada.

No obstante, precisó que, hasta el cierre de esta nota, no tiene la confirmación, pero tampoco la negativa de la mandataria.

“Nosotros hemos reiterado la invitación a que ella participe en la CADE en un encuentro que esperamos sea el reinicio de un diálogo directo entre los empresarios y la presidenta, porque eso es la CADE, un foro de diálogo”, concluyó.

FICHA TÉCNICA

(Foto: Ipsos Perú)