Canciller aclara que en encuentro de setiembre con Colombia no se puede rediseñar tratado de límites: las respuestas de Torre Tagle ante el Congreso

Durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el canciller Elmer Schialer afirmó que “no existe duda sobre la peruanidad” del distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería (provincia de Mariscal Castilla, región Loreto).

Además, remarcó que al interior de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF) no se puede rediseñar el tratado de límites con Colombia.

Precisamente, la COMPERIF se reunirá en Lima el 11 y 12 de setiembre próximo, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, haya acusado al Perú de copar un territorio de su país y violar el Protocolo de Río de Janeiro, en referencia a Santa Rosa de Loreto. Incluso, sugirió la comisión mixta como una instancia para asignar esta localidad.

No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores aclaró que ni la COMPERIF ni las otras cuatro comisiones mixtas que el Perú mantiene con Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile, países con los que limita, “no pueden apartarse ni rediseñar un tratado ya firmado, aprobado por los congresos y ratificado”.

“La COMPERIF es una institución técnica que vela por la salud de lo acordado en el tratado Salomón-Lozano [en 1922], no se puede renegociar a partir de un órgano jurídico-técnico un tratado [de límites] ya establecido”, manifestó.

En ese sentido, Schialer adelantó que el Estado peruano abordará en la cita convocada a Lima la navegabilidad y cooperación en el río Amazonas en la zona de Leticia (Colombia) y la reposición de hitos.

Los documentos que respaldan a Perú

El canciller, en otro momento de su exposición ante el Parlamento, detalló y explicó los documentos que respaldan la soberanía peruana sobre la isla Chinería y, por consecuente, respecto al distrito de Santa Rosa de Loreto. Por ejemplo, el tratado Salomón-Lozano, suscrito por Lima y Bogotá en 1922 y que luego dio pie a que una comisión demarcadora estableciera de manera concreta los límites.

En ese sentido, destacó el acta N°4 de esta comisión, del 11 de noviembre de 1929, a través de la cual Perú y Colombia acordaron la distribución de las islas en el río Amazonas. Al primero le correspondieron las islas Tigre, Coto, Zancudo, Cacao, Serra y Chinería y otras, mientras al otro Zancudo 2, Santa Sofía, Leticia y otras.

En el acta N°5, del 12 de marzo de 1930, ambos países aprobaron el plano topográfico correspondiente a la frontera amazónica.

Schialer refirió que la línea que marca el thalweg de ese momento del río Amazonas (el punto más bajo) “no es un trazo a mano alzada”, sino una línea que tiene “coordenadas referenciadas”.

“Este es un plano aprobado por los dos países, ahí se establece con cuadrícula y con compás, las coordenadas geográficas [de la frontera], está perfectamente delimitada, no es una línea indicativa”, manifestó.

El ministro de Relaciones Exteriores, además, indicó que el acta N°6, que marcó la clausura de la comisión demarcadora, el 14 de marzo de 1930, “consigna con precisión el thalweg del río Amazonas” y “no deja constancia de ningún asunto pendiente ni de asignación de islas”.

También subrayó que, tras el conflicto colombo-peruano, Lima y Bogotá suscribieron el Protocolo de Río de Janeiro en 1934, donde “ratificaron en todos sus extremos” la validez del tratado Salomón-Lozano de 1922 y las actas de la comisión demarcadora que funcionó entre 1928 y 1930.

Además, Perú y Colombia “se obligaron a no hacerse la guerra ni a aplicar la fuerza a problemas futuros”.

El canciller aseguró que “el derecho internacional respalda la posición peruana” y consideró que “la sucesión de actos de provocación” de parte de ciudadanos colombianos en el distrito de Santa Rosa de Loreto “dañan la relación bilateral peruana-colombiana y no contribuye a la histórica vinculación armónica de amistad que existe entre nuestros pueblos fronterizos ya casi hace más de un siglo”.

En declaraciones a la prensa, Schialer dijo que el límite con Colombia en el río Amazonas cuenta con coordenadas y que “no hay nada qué discutir”.

Al ser consultado sobre si el conflicto diplomático por Santa Rosa de Loreto ha quedado zanjado, el ministro respondió que “no se puede dar por zanjado algo que existe”. “No existe controversia, esto se zanjó en 1922”, acotó.

Ministro de Defensa: “Las FF.AA. deben estar preparadas”

A su turno, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, detalló que, tras el ingreso de un avión militar colombiano al Perú, el comandante general de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) se comunicó con su par en Colombia para solicitar una explicación, de acuerdo con los protocolos de ambos países.

No obstante, la justificación ofrecida por Bogotá no fue satisfactoria y, en razón, a ello Torre Tagle emitió un comunicado en rechazo.

Astudillo calificó este hecho “como una provocación” y sostuvo que hubo “una violación del espacio aéreo” nacional.

También aclaró que la cañonera colombiana que llegó a Leticia el último 9 de agosto forma parte de ejercicios que la Marina de Perú, Colombia y Brasil realizarán de manera conjunta en la zona.

El ministro de Defensa también dio cuenta de las acciones cívicas que se realizaron en Santa Rosa de Loreto, la última de ellas el viernes con presencia de la presidenta Dina Boluarte.

Reconoció, en ese sentido, que existe “un desbalance” en los niveles de desarrollo de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) con respecto a la isla peruana de Chinería.

“Es importantísimo que el Estado, y me refiero a los futuros gobiernos, continúe con este proceso, es necesario fortalecer la presencia del Estado [en la zona]”, expresó.

Astudillo dijo que, si bien el Perú tiene “excelentes relaciones” con las fuerzas militares de los países con lo que comparte frontera, “los conflictos entre Estados no se producen porque las fuerzas militares quieran hacerlo, sino por decisiones políticas equivocadas”.

En ese contexto, remarcó que las Fuerzas Armadas peruanas deben “estar preparadas para estar en condiciones de responder ante cualquier agresión”.

“Nosotros como Fuerzas Armadas no esperamos este escenario, tenemos que estar preparados, la historia nos muestra que eso es fundamental. Como gobierno hemos iniciado el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y debo reiterar nuestro agradecimiento al Congreso”, manifestó.

También criticó a quienes se han opuesto a esta modernización, en referencia a la compra de aviones militares.

El ministro de Defensa informó que la presencia militar en Santa Rosa de Loreto y en localidades cercanas ha sido reforzada ante los últimos hechos.

Minutos después de la 1 p.m., la sesión, a solicitud de los congresistas José Cueto y Gladys Echaíz (Honor y Democracia), Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) pasó a ser reservada.

Más información

El canciller informó que a través del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (Conadif), que lidera su oficina, se han identificado iniciativas para la promoción del desarrollo sostenible de Santa Rosa de Loreto y se están adoptando las acciones para su implementación, en beneficio de los 3,300 habitantes del distrito.

Entre ellas, mencionó el ministro, está la construcción de un centro de paso fronterizo, por S/71 millones; de un embarcadero de carga en Santa Rosa, por S/25.7 millones; así como proyectos de mejoramiento de su centro de salud e instituciones educativas.