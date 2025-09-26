El canciller Elmer Schialer afirmó que el tema del puerto de Chancay, a raíz de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre una supuesta incomodidad de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, “ya ha sido superado”.

En entrevista con RPP Noticias, aseguró que la cooperación con Estados Unidos está “realmente boyante” y recordó que fue Mauricio Claver-Carone, en ese entonces asesor del equipo de transición de Donald Trump, quien planteó la posibilidad de aplicar un arancel del 60% a los productos que pasen por el puerto de Chancay hacia su país.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Esto de acá ya ha sido superado. Esto de Chancay creo que lo hemos superado, la cooperación con Estados Unidos está realmente boyante. Estoy muy contento con eso y es gracias a la presidenta”, expresó.

Indicó que con el transcurrir de los meses, ha conversado con una serie de actores norteamericanos para señalar que la administración del puerto de Chancay por la empresa china Cosco Shipping “es algo que no debe ser preocupante”.

LEE MÁS: Dina Boluarte y los cinco ejes de su discurso ante la ONU donde defiende a militares y policías con procesos judiciales

“Esto era absolutamente claro y público, y esto es algo que hemos venido conversando paulatinamente con una serie de actores norteamericanos para señalar que esto es algo que no debe ser preocupante”, manifestó.

“Incluso hubo por ahí un general que dijo que podría ser una base encubierta de otro país en el Perú, cosa que, por supuesto, es un imposible jurídico y un imposible patriótico también. Esto entonces era de público conocimiento y era una preocupación de estos inversionistas”, agregó.

LEE MÁS: Dina Boluarte pide a la ONU reconocer a la delincuencia internacional como organización terrorista

Finalmente mencionó que el Perú no se ha endeudado con la construcción del puerto y que se trata de nodo logístico que comparte con el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto del Callao, la zona industrial en Ancón y la zona económica especial que se establecerá en Chancay.

Trump “incómodo”

Como se recuerda, durante su participación en un encuentro con ejecutivos en Estados Unidos, el último lunes 22 de setiembre, la presidenta Dina Boluarte afirmó que su homólogo de ese país, Donald Trump, expresó su incomodidad por la inauguración del puerto de Chancay, a cargo de la empresa china Cosco Shipping.

“Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no les ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay. Y le dije anteriormente al presidente (Joe) Biden, cuando pudimos conversar en el APEC 2023”, expresó.

“Me gustaría reunirme con el presidente Trump y decirle lo mismo, que mire hacia América Latina. Somos un solo continente que debe ser el más fuerte y tenemos las garantías para ello”, añadió.