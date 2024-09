El canciller Elmer Schialer señaló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el Perú no reconoce los resultados oficiales de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, que le dan la victoria al presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Durante el Debate de Alto Nivel del 79° Periodo de Sesiones, el diplomático peruano advirtió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha cumplido con mostrar las actas originales del escrutinio.

De este modo, Schialer Salcedo enfatizó que los resultados proclamados por el organismo electoral “no reflejan legítimamente” la voluntad popular de la ciudadanía venezolana, razón por la cual el Perú no respalda los mismos.

“Los resultados proclamados oficialmente no han cumplido con la obligación legal venezolana de mostrar con transparencia e imparcialidad las actas originales del escrutinio y, por tanto, no reflejan legítimamente la voluntad popular de la ciudadanía venezolana. El Perú no reconoce tales resultados oficiales”, expresó.

Canciller peruano aborda crisis de Venezuela en la ONU. (Video: TV Perú)

De otro lado, el canciller afirmó que “el Perú condena todo uso de la fuerza en las relaciones internacionales” y recalcó que “la agresión y la adquisición de territorios por la fuerza es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional”.

El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad y revisar las prerrogativas de sus Miembros Permanentes, principalmente el derecho de veto, “el cual, a veces, responde a motivaciones políticas en lugar de atender cuestiones humanitarias”.

Asimismo, remarcó que el Perú respalda las iniciativas de desarme, control de armamentos y no proliferación nuclear, en particular, sobre esto último, su eliminación total, rechazo a ensayos y amenaza de su uso.

Finalmente, Schialer aseguró que el Perú continuará contribuyendo con las Operaciones de Paz de la ONU, como lo hace desde 1958.

Por ello, además de los más de 250 miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se encuentran desplegados, se ha puesto a disposición una Fuerza de Reacción Rápida compuesta por 200 efectivos, con capacidad inmediata para ser desplegada cuando y donde la ONU lo requiera.