El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció que en los próximos meses se tiene prevista la realización de encuentros presidenciales y gabinetes binacionales con Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, donde se priorizará la atención a la seguridad y al desarrollo fronterizo.

Durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, indicó que en dichas actividades se buscará fortalecer la cooperación con todos esos países contra la delincuencia organizada trasfronteriza.

“Para los próximos meses tenemos prevista la realización de encuentros presidenciales y gabinetes binacionales con Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Estos mecanismos nos permiten abordar al más alto nivel las principales materias de nuestras agendas bilaterales y traducir el diálogo políticos en compromisos concretos”, expresó.

“En ellos también otorgaremos particular atención a la seguridad, al desarrollo fronterizo, fortaleciendo la cooperación frente a la delincuencia organizada trasfronteriza y promoviendo, en coordinación con los sectores competentes, mejores condiciones para la provisión de servicios y la ejecución de proyectos en beneficios de nuestras poblaciones fronterizas”, agregó.

El titular de la Cancillería también remarcó que se buscará profundizar y diversificar la asociación estratégica con Estados Unidos, a fin de que la relación bilateral “mire hacia una agenda del siglo XXI”.

Explicó que ello implica ampliar la cooperación respecto al uso de minerales, la transición energética de energía nuclear con fines pacíficos, inteligencia artificial, ciberseguridad y la cooperación espacial.

“Con los Estados Unidos profundizaremos y diversificaremos nuestra asociación estratégica. La seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional seguirán ocupando un lugar prioritario, pero queremos que nuestra relación también mire hacia una agenda del siglo XXI”, manifestó.

“Ello supone ampliar la cooperación hacia ámbitos de creciente relevancia para el Perú, como los minerales críticos, la transición energética de energía nuclear para uso civil y pacífico, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la cooperación espacial”, añadió.

Más asociaciones

Respecto a la Unión Europea, el canciller dijo que se busca dar un renovado dinamismo a nuestras relaciones históricas, se promoverá un mayor intercambio de visitas de alto nivel y traducir el excelente nivel político diplomático en resultados concretos con socios como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica.

“Impulsaremos instrumentos de cooperación contra el crimen organizado, el narcotráfico y las economías ilegales. Fortaleceremos también nuestra capacidad de prevención y respuesta frente a los desastres y las emergencias naturales. Europa continuará siendo además un socio central en materia de inversión y construcción de capacidades”, acotó.

“Para el desarrollo impulsaremos asociaciones de largo plazo, avanzaremos en instrumentos como los convenios para evitar la doble tributación o doble imposición con Francia o España. y seguiremos promoviendo el respaldo europeo al proceso de adhesión del Perú a la OCDE”, agregó.

Sobre el Asia Pacífico, Carlos Espá adelantó que ocupará igualmente un lugar central en la estrategia con la República Popular China y se continuará profundizando una relación económica y comercial de especial importancia para el Perú.

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“Buscaremos aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el comercio bilateral, ampliar el acceso de productos peruanos al mercado internacional y continuar fortaleciendo los vínculos entre los sectores empresariales”, aseveró.

Finalmente, Espá también informó que en el 2027 el Perú será sede del 27 Periodo Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Refirió que nuestra país participará activamente en la Coalición de las Américas contra los cárteles y se está trabajando para el pronto ingreso del Perú al Escudo de las Américas, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori.

Igualmente, el titular de Torre Tagle detalló que se fortalecerá también el Compromiso Regional de Santiago contra la delincuencia organizada trasnacional.