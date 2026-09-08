El canciller Carlos Espá se presentó ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. (Foto: Congreso)
El canciller Carlos Espá se presentó ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció que en los próximos meses se tiene prevista la realización de encuentros presidenciales y gabinetes binacionales con Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, donde se priorizará la atención a la seguridad y al desarrollo fronterizo.

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