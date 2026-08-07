El canciller Carlos Espá encabeza la delegación peruana que asiste a la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. (Foto: Cancillería peruana)
El canciller Carlos Espá encabeza la delegación peruana que asiste a la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. (Foto: Cancillería peruana)
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció que Perú y Colombia acordaron volver a nombrar embajadores después de más de tres años, a fin de reanudar las relaciones bilaterales entre ambos países.

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