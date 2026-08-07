El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció que Perú y Colombia acordaron volver a nombrar embajadores después de más de tres años, a fin de reanudar las relaciones bilaterales entre ambos países.

En declaraciones a los periodistas poco antes de la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali, el canciller se refirió a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

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“Estamos muy ilusionados de tener a personas tan preparadas, de tan alto nivel político e intelectual, como es el canciller y el vicepresidente Auguramos las mejores perspectivas para las relaciones entre los dos países”, expresó.

“En la relación bilateral que hemos tenido hemos acordado también volver a nombrar a los embajadores, que era un asunto que estaba pendiente entre Perú y Colombia. Así que realmente estamos muy contentos”, agregó.

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Espá dijo que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori pondrá las relaciones bilaterales con Colombia “en el máximo nivel” y dijo que los dos países tienen “muchas coincidencias” a nivel de la Alianza del Pacífico y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

“Estamos muy ilusionados con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Tenemos muchas coincidencias en materia de seguridad, integración comercial, integración financiera a través de la Alianza del Pacífico, integración a través de la Comunidad Andina”, manifestó.

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“Se han alineado los astros de manera muy favorable, creo que es una situación, una coyuntura histórica, realmente. Nunca en América Latina ha habido tantos gobiernos enfocados en la misma línea, que es la modernidad, el progreso, la inclusión de todos nuestros ciudadanos”, añadió.

Relaciones suspendidas

Como se recuerda, las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia se encuentran a nivel de encargados de negocios luego de que en marzo del 2023 nuestro país retirara a su embajador en Bogotá por las “reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas” del entonces presidente de ese país, Gustavo Petro.

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En aquella oportunidad la crisis se generó luego de que Petro asegurara, en la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que el entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022) debía estar participando en ese evento en lugar de estar preso por el golpe de Estado que perpetró.

La Cancillería peruana criticó en esa ocasión la posición del mandatario de Colombia al distorsionar la realidad y desconocer el golpe de Estado de Castillo Terrones del 7 de diciembre de 2022.

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Hasta esa fecha, el gobierno colombiano no había designado a su embajador en Perú. La embajada de ese país estaba a cargo de Eufracio Morales, encargado de negocios.