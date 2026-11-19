El canciller Carlos Espá aseguró que la presidenta Keiko Fujimori sostuvo dos encuentros con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, durante un banquete realizado el miércoles en China, donde ambas mandatarias participan en las actividades de la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026.

Desde Shenzhen, el titular de Relaciones Exteriores precisó que el primer encuentro se produjo entre Fujimori y Sheinbaum. Posteriormente, ambas volvieron a reunirse, esta vez junto al presidente de Chile, José Antonio Kast.

“ Ya se dio, el día de ayer, en el banquete. Se reunieron en dos momentos distintos. En primer lugar estaban la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta Fujimori, y luego en un segundo momento se volvieron a juntar el presidente Kast, la presidenta Fujimori y la presidenta Sheinbaum ”, señaló a Canal N.

#PrimeroALas8 | Nuestro periodista Juan Carlos Alcántara conversó en exclusiva con el canciller Carlos Espá sobre la participación del Perú en APEC, el acercamiento con México y las investigaciones por las fallas durante la misa del papa León XIV en Las Palmas. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) November 19, 2026

“Han sido dos encuentros muy buenos, muy agradables y positivos”, manifestó Espá, quien explicó que las conversaciones estuvieron vinculadas, principalmente, con el próximo traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

El canciller también destacó que las reuniones se producen en el contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México a nivel de embajadores. Al respecto, resaltó la importancia de retomar los vínculos con ese país por sus posibilidades de cooperación económica, inversiones e integración financiera.

Cabe recordar que las relaciones diplomáticas entre ambos países se habían deteriorado durante los últimos años, hasta su restablecimiento a nivel de embajadores.

Anuncia investigación por problemas en misa del Papa en Las Palmas

En otro momento, el canciller se refirió a las críticas por los problemas técnicos registrados durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas, en Lima.

Sostuvo que las dificultades ocurridas durante la ceremonia serán investigadas para determinar las responsabilidades correspondientes.

Espá señaló que, si bien la visita papal tuvo un balance positivo en las distintas ciudades del país, los inconvenientes técnicos registrados en Lima deben ser esclarecidos. En ese sentido, recordó que la Cancillería ya emitió un comunicado sobre el caso y que se realizará una investigación para establecer la magnitud de las fallas y sus causas.

LEE TAMBIÉN: Keiko Fujimori y presidente chileno José Antonio Kast conversan sobre cooperación en seguridad y acciones frente a El Niño

“Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de estos problemas que se produjeron para aplicar las debidas penalidades”, afirmó.

El ministro reconoció que la Cancillería debe asumir su responsabilidad por la coordinación general de la visita papal, pero precisó que todavía corresponde identificar qué actores estuvieron involucrados en las fallas técnicas de la ceremonia en Las Palmas.

“En primer lugar nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad como Cancillería que se encargó de la coordinación de toda la visita del Papa, pero en el tema específico de problemas técnicos que se produjeron en la misa de la base aérea Las Palmas hay responsabilidades que tenemos que investigar exactamente cuales son”, dijo.

“No vale ahora que una empresa diga que es la otra empresa, no. Vamos a hacer la investigación del caso, y en el caso que corresponda, no de manera mediática sino de manera técnica, vamos a establecer esas responsabilidades”, agregó.