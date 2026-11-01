El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá cuestionó a quienes, según dijo, pretenden dejar de lado las buenas prácticas y lecciones compartidas con el gobierno de El Salvador, durante la visita de una comitiva del Gobierno encabezada por la presidenta Keiko Fujimori.

“Lamento mucho que haya personas, creadores de narrativas, que pretendan dejar de lado las buenas prácticas y lecciones que hemos compartido con el gobierno de El Salvador, con el presidente Bukele. El recibimiento que él ha tenido a bien darle a la presidenta Fujimori (...)”, manifestó el titular de Relaciones Exteriores mientras esperaba la llegada de los papamóviles.

Espá también se refirió al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad de El Salvador, y sostuvo que su funcionamiento debe entenderse como parte de un conjunto de reformas orientadas a fortalecer la política penitenciaria y la autoridad del Estado frente a las organizaciones criminales.

“El CECOT no solamente es un penal, es un conjunto de reformas que se requieren hacer para que la política penitenciaria ponga toda la autoridad, el imperio de la ley en los criminales. Es un régimen penitenciario, no solo es cemento. Es la aplicación de la ley rigurosamente a los cabecillas de las organizaciones criminales”, señaló.

Plantea reformas

El canciller explicó que la lucha contra las organizaciones criminales requiere la aplicación conjunta de distintas medidas. Entre ellas, mencionó normas rigurosas contra los cabecillas de estas agrupaciones y un régimen penitenciario que impida que continúen planificando delitos desde los establecimientos penitenciarios.

Asimismo, planteó regular la actuación de las empresas de telefonía para evitar que exista señal celular en los alrededores de las cárceles. Como ejemplo, relató que, a unos dos kilómetros del CECOT, se interrumpían las comunicaciones debido a las restricciones aplicadas en esa zona.

“Las empresas tienen una responsabilidad de que alrededor de esas cárceles no puede haber señal de celular”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que la implementación de este tipo de medidas demanda un trabajo articulado que involucre reformas en distintos ámbitos del sistema de justicia y penitenciario. “Reforma legislativa, procesal y penitenciaria, es un trabajo conjunto”, concluyó.