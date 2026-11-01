Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. (Foto: EC)
Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá cuestionó a quienes, según dijo, pretenden dejar de lado las buenas prácticas y lecciones compartidas con el gobierno de El Salvador, durante la visita de una comitiva del Gobierno encabezada por la presidenta Keiko Fujimori.

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