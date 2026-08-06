El canciller Carlos Espá, quien en representación de la mandataria Keiko Fujimori participará este viernes 7 de agosto en Cali en la toma mando del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo hoy una reunión oficial con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Según informó la Cancillería en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), en la reunión también participó el titular designado de Relaciones Exteriores de ese país, Omar Bula, y el ministro de Comercio Exterior, Mauricio Gómez.

La finalidad fue “relanzar nuestras relaciones y elevarlas en el máximo nivel que merecen”. Allí coincidieron en fortalecer y profundizar la integración económica, financiera y comercial.

Otras de las coincidencias fue impulsar “con gran vigor” la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Alianza del Pacífico, así como trabajar hombro a hombro en seguridad e integración fronteriza.

Cabe indicar que Carlos Espá encabeza la delegación peruana en toma de posesión de De la Espriella. También sostendrá reuniones bilaterales con sus pares de Bolivia, España, Israel y Suecia.

El propósito es dialogar sobre iniciativas y temas de interés común que permitan fortalecer las relaciones bilaterales con dichos países.

Cabe indicar que el acto de investidura de Abelardo de la Espriella se realizará este viernes 7 de agosto en Cali, en una ceremonia que tendrá lugar por primera vez fuera de Bogotá, la capital del país sudamericano.

De la Espriella sucederá en el cargo al presidente Gustavo Petro, quien no reconoce su triunfo y promete liderar la oposición y la “desobediencia civil” contra el nuevo Gobierno del abogado de derecha.