El canciller Carlos Espá sostuvo hoy una reunión oficial con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo. (Foto: Cancillería peruana)
El canciller Carlos Espá sostuvo hoy una reunión oficial con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo. (Foto: Cancillería peruana)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Espá, quien en representación de la mandataria Keiko Fujimori participará este viernes 7 de agosto en Cali en la toma mando del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo hoy una reunión oficial con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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