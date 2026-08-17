El canciller Carlos Espá destacó la necesidad de reforzar la cooperación entre Perú y Estados Unidos para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño, durante una reunión sostenida en Miami con autoridades estadounidenses y representantes de instituciones vinculadas a la prevención y atención de emergencias.

“Cuando una emergencia supera la capacidad de respuesta de un país, la solidaridad internacional puede marcar una verdadera diferencia”, afirmó Espá, al referirse a la importancia de contar con mecanismos de cooperación que permitan atender de manera oportuna a las poblaciones que eventualmente resulten afectadas.

El titular de Relaciones Exteriores señaló, además, que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori valora “enormemente la cooperación de los Estados Unidos para ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de respuesta eficaz ante El Niño, manteniendo la seguridad de nuestras comunidades y reduciendo su impacto humano”.

La reunión se realizó con representantes del Comando Sur, los departamentos de Estado y de Guerra de Estados Unidos y miembros de la sociedad civil estadounidense. También participaron el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, y el subsecretario adjunto para América del Sur del Departamento de Estado, Luis F. Méndez.

Por parte del Perú, Alberto Maurer, director general de Desarrollo Agrícola y Agroecología del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, presentó los principales desafíos que enfrenta el país ante una eventual emergencia asociada al fenómeno climático.

Espá sostuvo que la coordinación entre ambos países permitirá mejorar las labores de preparación y facilitar que una eventual asistencia internacional pueda llegar con rapidez a las comunidades afectadas.

El canciller recordó que el Perú mantiene una “Alerta de Niño Costero” y destacó la creación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, que formulará políticas y coordinará las acciones de los sectores público y privado frente a este fenómeno durante 2026 y 2027.

Además, informó que las misiones diplomáticas peruanas recibieron instrucciones para identificar posibles donantes de ayuda humanitaria destinada a fortalecer las labores de preparación y respuesta ante eventuales desastres.