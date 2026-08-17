Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Espá. (Foto: Cancillería)
Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Espá. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Espá destacó la necesidad de reforzar la cooperación entre Perú y Estados Unidos para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño, durante una reunión sostenida en Miami con autoridades estadounidenses y representantes de instituciones vinculadas a la prevención y atención de emergencias.

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