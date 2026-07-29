El titular de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que el Consejo de Ministros tomará decisiones adecuadas respecto al caso de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, de acuerdo a los “principios” del derecho internacional.

En declaraciones a los periodistas luego de participar en la Gran Parada y Desfile Militar en la avenida Brasil, el titular de Torre Tagle aseguró que la Convención de Caracas de 1954 es muy clara respecto al tema.

Espá también se mostró confiado en que Perú y México restablecerán sus relaciones diplomáticas, que se encuentran sin efecto luego que este último país le otorgara asilo político y solicitara la emisión del salvoconducto para que pudiera salir de Lima.

“México y Perú son países hermanos, son tan parecidos, somos dos civilizaciones milenarias, herederos de dos culturas inmensas. En la cultura, en la música, en la ranchera, en todo lo que amamos de México, no podemos estar separados de México, tenemos que estar juntos”, expresó.

“Estoy seguro que muy pronto vamos a seguir caminando en esa ruta de integración, que la diplomacia y la política exterior peruana ha preconizado, y estoy seguro que en el Consejo de Ministros vamos a tomar las decisiones adecuadas, de acuerdo a los principios del derecho internacional y de acuerdo a la Convención de Caracas del año 54, que desde mi punto de vista es muy claro”, agregó.

Delegación de facultades

De otro lado, el canciller se pronunció sobre el proyecto de ley, a través del cual, el nuevo gobierno solicitará al Congreso bicameral, facultades para legislar en una serie de políticas, entre ellas seguridad ciudadana y reactivación económica.

Respecto a dicho tema, se mostró confiado en que la oposición “leal” y “democrática” apoyará la delegación de facultades y que Fuerza Popular respaldará todas las iniciativas del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

“El Congreso de la República va a desarrollar el rol que le corresponde, la bancada oficialista por supuesto apoyar todas las iniciativas del gobierno de la señora Fujimori. Estoy seguro, tengo no solo la esperanza, sino la seguridad, que la oposición va a ser leal, democrática. Todos somos peruanos y estamos al servicio del pueblo”, subrayó.

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“La gran demanda del pueblo peruano es que luchemos contra la inseguridad ciudadana. Yo estoy seguro que la oposición va a votar a favor de las iniciativas que vamos a presentar. Seguimos trabajando intensamente de día y de noche, y prontamente vamos a hacer algunos anuncios”, sentenció.