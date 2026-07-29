El canciller Carlos Espá junto a la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
El canciller Carlos Espá junto a la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El titular de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que el Consejo de Ministros tomará decisiones adecuadas respecto al caso de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, de acuerdo a los “principios” del derecho internacional.

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