El canciller Carlos Espá estará en Washington entre el 1 y el 3 de octubre. (Foto: Cancillería)
El canciller Carlos Espá estará en Washington entre el 1 y el 3 de octubre. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, viajará a Washington D.C., Estados Unidos, del 1 al 3 de octubre para participar en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada para abordar la situación en Nicaragua.

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