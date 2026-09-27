El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, viajará a Washington D.C., Estados Unidos, del 1 al 3 de octubre para participar en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada para abordar la situación en Nicaragua.

La autorización del viaje fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 284-2026-PCM, publicada este domingo en el diario El Peruano. El documento señala que la reunión se realizará el 2 de octubre en la sede de la Secretaría General de la OEA.

La convocatoria fue realizada por el Consejo Permanente del organismo regional para considerar la situación en Nicaragua y las acciones que podrían adoptarse de acuerdo con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

Se autoriza viaje del canciller a Washington.

Según la resolución, la participación de Espá permitirá realizar una evaluación conjunta de la situación en Nicaragua, reafirmar los principios y estándares interamericanos y examinar las posibles acciones que puedan desarrollarse dentro de las competencias de la OEA y sus Estados miembros.

El documento también señala que el viaje permitirá al canciller expresar ante las autoridades de los países participantes el compromiso político del Perú con los valores y principios de la democracia.

Galarreta asumirá la Cancillería

Durante la ausencia de Espá, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quedará encargado del despacho de Relaciones Exteriores.

De esta manera, el jefe del Gabinete tendrá temporalmente a su cargo el despacho de Relaciones Exteriores, además de sus funciones como presidente del Consejo de Ministros.

¿Cuánto costará el viaje?

De acuerdo con la resolución suprema, los gastos del viaje serán cubiertos con el presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Estado destinará US$2.293,57 por concepto de pasajes aéreos y US$880 por viáticos, correspondientes a dos días a razón de US$440 diarios.

En total, el gasto consignado para la comisión de servicios asciende a US$3.173,57.