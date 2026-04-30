El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos aseguró que el gobierno de Israel y representantes de la comunidad judía en el Perú consideran superada la controversia generada por las declaraciones del presidente José María Balcázar sobre el pueblo judío y la Segunda Guerra Mundial.

“El presidente Balcázar ha lamentado que sus opiniones sean equívocas cuando vio que habían tenido repercusiones en la comunidad judía”, señaló el titular de Torre Tagle al referirse al comunicado emitido por la Presidencia de la República tras la polémica.

“He hablado con el embajador de Israel y con el director de la comunidad judía y ellos dan por superado el asunto con el comunicado”, afirmó.

Pareja indicó que el jefe de Estado reiteró la posición histórica del Perú respecto al reconocimiento del Estado de Israel y condenó expresamente el Holocausto y el genocidio nazi.

“Ha reiterado la posición del Estado peruano, que es que Perú reconoció a Israel y eso es invariable. Después ha condenado el genocidio nazi y ha mostrado su solidaridad con las víctimas y familiares de las víctimas que murieron a raíz del Holocausto”, manifestó.

Las declaraciones se producen luego de que las embajadas de Alemania e Israel emitieran un pronunciamiento conjunto calificando de “absurdas” e “históricamente insostenibles” las expresiones del mandatario durante el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima.

F-16

En otro momento, Pareja también se refirió a la adquisición peruana de aviones F-16 a Estados Unidos y aseguró que el proceso ya quedó cerrado administrativamente.

“La situación de los aviones ha sido finiquitada, los contratos están firmados y el primer tramo del dinero ha sido transferido”, indicó.

Según explicó, la primera etapa contempla la entrega de 12 aeronaves entre 2029 y 2030, mientras que un segundo tramo se ejecutaría alrededor de 2034.

El canciller destacó, además, la relación bilateral con Estados Unidos y afirmó que ambos países mantienen “dos siglos de relaciones ininterrumpidas”.

Asimismo, reveló que sostuvo una reunión con el embajador estadounidense en Lima tras la controversia diplomática.

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“Tuve una reunión con el embajador americano, muy franca, muy al estilo norteamericano, muy directo”, señaló.