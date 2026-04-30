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Carlos Pareja afirma que las molestias han sido superadas tras el comunicado de presidencia. (Foto: Andina)
Carlos Pareja afirma que las molestias han sido superadas tras el comunicado de presidencia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos aseguró que el gobierno de Israel y representantes de la comunidad judía en el Perú consideran superada la controversia generada por las declaraciones del presidente José María Balcázar sobre el pueblo judío y la Segunda Guerra Mundial.

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