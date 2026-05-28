El canciller Carlos Pareja sostuvo un encuentro con su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, donde reafirmó el firme respaldo del Perú al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

En la reunión llevada a cabo en Santiago de Chile, el diplomático rechazó -a nombre del Gobierno de nuestro país- toda acción orientada a desestabilizar su institucionalidad democrática.

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Asimismo, Pareja agradeció el apoyo boliviano para la repatriación de connacionales peruanos varados en Bolivia, y expresó la plena disposición del Perú de facilitar el tránsito de combustibles a dicho país por Madre de Dios.

Por su parte, el canciller boliviano agradeció al Perú por su respaldo al orden democrático en su país y por el envío de cuatro toneladas de alimentos como ayuda humanitaria.

En Santiago de Chile, el canciller Carlos Pareja sostuvo un encuentro con su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, donde reafirmó el firme respaldo del Perú al gobierno legítimamente constituido del presidente Rodrigo Paz y rechazó toda acción orientada a desestabilizar su… pic.twitter.com/1NWmqrgtrj — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 28, 2026

En La Paz los sindicatos campesinos exigen la renuncia del presidente, que lleva poco más de seis meses de Gobierno, liderados por mujeres aimaras que llevan “cacerolas vacías”.

Las protestas callejeras y bloqueos de carreteras por sindicatos campesinos, obreros y seguidores del exmandatario de Bolivia Evo Morales que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, se mantienen en medio de dos iniciativas distintas que buscan establecer diálogos para resolver los conflictos.

Las manifestaciones y bloqueos de carreteras mantienen cercadas a La Paz y El Alto desde hace más de 20 días y se extendieron desde la semana pasada a otras regiones, ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal, sobre todo en esas ciudades y en la región andina de Oruro.

Paz promulgó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, aunque su Gobierno aseguró que la declaración de un estado de excepción es la “última opción” a la que recurrirá si el diálogo no prospera.