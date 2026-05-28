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El canciller Carlos Pareja se reunió con su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, en Santiago de Chile. (Foto: Cancillería peruana)
El canciller Carlos Pareja se reunió con su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, en Santiago de Chile. (Foto: Cancillería peruana)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Pareja sostuvo un encuentro con su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, donde reafirmó el firme respaldo del Perú al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

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