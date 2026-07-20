Canciller Carlos Pareja dio a conocer la lista de mandatarios que llegarán a la toma de mando de Keiko Fujimori.
Canciller Carlos Pareja dio a conocer la lista de mandatarios que llegarán a la toma de mando de Keiko Fujimori.
Por Redacción EC

El canciller Carlos Pareja Ríos se reunió este lunes con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en sus oficinas de San Isidro, para informarle sobre el programa oficial de las actividades previstas por la transmisión de mando presidencial, que se desarrollarán entre el 27 y el 29 de julio.

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