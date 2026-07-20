El canciller Carlos Pareja Ríos se reunió este lunes con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en sus oficinas de San Isidro, para informarle sobre el programa oficial de las actividades previstas por la transmisión de mando presidencial, que se desarrollarán entre el 27 y el 29 de julio.

Al término del encuentro, confirmó la asistencia de nueve jefes de Estado y del rey de España a la ceremonia del próximo 28 de julio.

Pareja explicó que la reunión tuvo como finalidad poner en conocimiento de la mandataria electa todos los detalles de las actividades protocolares previstas para los días del cambio de gobierno.

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Canciller Carlos Pareja confirma lista de dignatarios que acudirán a la toma de mando de Keiko Fujimori



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"He hecho una visita a la presidenta electa, primero para saludarla y felicitarla por su nombramiento y para informarle acerca de todos los actos por la transmisión de mando, los días 27, 28 y 29 de julio. Hemos tenido una cordial conversación donde le he transmitido todo el programa, minuto a minuto“, señaló.

El titular de Torre Tagle también confirmó la presencia de las principales delegaciones extranjeras que participarán en la ceremonia de investidura. Indicó que asistirán el rey de España y los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá, Honduras y Ecuador.

Asimismo, precisó que otros países estarán representados por sus ministros de Relaciones Exteriores u otras altas autoridades.

"También van a venir los cancilleres y otros gobiernos que no van a acreditar a sus presidentes, pero sí a sus cancilleres y ministros de Estado en otras carteras“, manifestó.

El canciller destacó que la ceremonia contará con una importante presencia internacional.

"Vamos a tener una nutrida delegación de dignatarios extranjeros que van a acompañar a la presidenta el 28 de julio en el Congreso. También van a venir políticos de otros países que van a ser invitados por la presidenta“, agregó.

La reunión forma parte de las coordinaciones que el Gobierno saliente realiza con la presidenta electa para garantizar el desarrollo de los actos oficiales por la transferencia de mando y la recepción de las delegaciones internacionales que asistirán a la ceremonia de investidura.