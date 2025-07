El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, expresó su negativa al planteamiento del Gobierno que busca obligar a los medios de comunicación a pasar el himno nacional a las 8:00 a.m. y 6:00 p.m.

En entrevista con Canal N, indicó que la propuesta como tal será pasible de reacciones “adversas” por parte de la prensa y eso tendrá que ser tomado en cuenta por el Ministerio de Defensa (Mindef).

“Si es así, esto será entonces pasible de las opiniones reactivas, en este caso adversas, por parte de los medios y estoy seguro que eso será recogido. Claro que no (me parece bien que se obligue a los medios de comunicación a pasar el himno nacional)”, expresó.

Schialer también dijo que el Ejecutivo respeta las versiones artísticas del himno nacional, esto debido a que el artículo 44 del proyecto de reglamento de la Ley 3225 prohíbe “alterar la letra o música oficial del Himno Nacional, incluyendo la interpretación, grabación, reproducción o difusión de versiones que vulneren su integridad, dignidad o significado, o que difieran de las partituras y texto oficiales”.

“Nosotros debemos respetar las versiones oficiales de nuestro himno. No quiero decir que esté mal o prohibido, o que no me gusten en última instancia algunos arreglos que me parecen espectaculares, como el himno peruano en ritmo de rock. Esa es la expresión artística que está absolutamente garantizada”, acotó.

“Lo que sí hay que hacer que en esos horarios -8:00, 18:00, 12:00 y 00:00 horas- se difunda, se publique y se dé a conocer el himno como está efectivamente aprobado”, añadió.

Finalmente, el titular de Torre Tagle subrayó que la reglamentación de cualquier ley, y en general de cualquier norma jurídica, busca hacer “mucho más armoniosa y concordante” una sociedad.

“No se puede legislar a contrapelo, sabemos que legislar así tiene muy corta duración, no vive mucho ese tipo de legislación”, sentenció.

¿Qué dice la propuesta?

La propuesta del Mindef incluye a aquellos medios de comunicación que emitan su señal por plataformas digitales.

“Los medios de comunicación que emitan su señal por radiodifusión abierta, televisión por cable, señal satelital o plataformas digitales -y que cuenten con programación continua o en vivo- deben difundir diariamente el himno nacional a las 08:00 y a las 18:00 horas”, dice el artículo 47 de la ley.

“El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), a través de TV Perú, Radio Nacional y sus plataformas digitales, debe difundir diariamente el himno nacional del Perú a las 00:00 horas y a las 12:00 horas”, agrega.

Precisa que las transmisiones deben realizarse con la versión oficial autorizada por el Ministerio de Defensa, incluyendo subtítulos y lenguaje de señas para las emisiones televisivas.

“Queda prohibida la difusión de versiones no oficiales, con arreglos, modificaciones, superposición de imágenes, sonidos de fondo u otros efectos”, acota.