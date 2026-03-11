Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El canciller Hugo de Zela se reunió con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. (Foto: Cancillería peruana)
Por Redacción EC

El canciller Hugo de Zela sostuvo una reunión con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. La cita se llevó a cabo en la ciudad de Santiago el último martes 10.

