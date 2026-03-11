El canciller Hugo de Zela sostuvo una reunión con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. La cita se llevó a cabo en la ciudad de Santiago el último martes 10.
“El encuentro reafirmó el interés de ambos países por dar un nuevo impulso a la relación bilateral”, señaló la Cancillería peruana en una nota de prensa.
La reunión contó con la presencia del embajador del Perú y altos funcionarios de la Cancillería chilena como el subsecretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Política Exterior.
Hugo de Zela ratificó el compromiso del Perú de mantener una política exterior proactiva hacia la integración regional. El mandatario chileno manifestó su determinación de estrechar los vínculos bilaterales.
También se conversó sobre el interés mutuo de fortalecer la zona fronteriza, focalizando las acciones en el ámbito de la seguridad y de cooperación, para afrontar desafíos comunes como la delincuencia organizada transnacional y la migración irregular.
Igualmente, se abordó la posibilidad de realizar en el más breve plazo una nueva reunión del Consejo Empresarial Peruano-Chileno.
Cabe recordar que el canciller Hugo de Zela participará, en representación del presidente José María Balcázar, en la ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial a José Antonio Kast, que se lleva a cabo este miércoles 11.
De Zela estará en Chile hasta el 12 de marzo. Durante su ausencia, el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores quedará encargado a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.