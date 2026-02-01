Canciller Hugo de Zela: “Una cosa son las relaciones personales y otra las relaciones internacionales”

La relación con Ecuador es excelente, tenemos muchos puntos en común. No hace mucho tuvimos el Gabinete Binacional en el que hablamos de compromisos de la frontera y queremos continuar esas conversaciones para ver si en el futuro podemos lograr acciones en el intercambio de información y cooperación policial referida fundamentalmente al crimen organizado.

—El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha estado en Lima.

Kast ha estado dos veces acá. Una de paso a Ecuador y conversamos un par de horas, un diálogo supercordial, positivo, y comprobé que uno de los temas que más le preocupa es la migración. Me habló del corredor migratorio. Le dije que ese tema tiene tremendas dificultades logísticas, porque estamos hablando de cientos de miles de personas.

—Los expertos dicen que es inviable...

Es sumamente difícil, porque son cientos de miles de personas que tendríamos que subirlas en buses que tendrían que partir de Argentina o de Bolivia, pasar por Chile, por el Perú, por Ecuador, por Colombia y llegar a Venezuela. En ese camino hay que alimentarlos, darles cuidados médicos, impedir que se bajen de los buses y se queden en cualquier lado.

—¿Cómo quedamos con el presidente de Colombia, Petro, tras el incidente en Leticia?

Es difícil. Él no es muy proclive a lograr acuerdos. Habrá que esperar cuál es el nuevo gobierno para ver si están dispuestos.

El canciller Hugo de Zela en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Julio Reaño / JULIO REAÑO

—Brasil ahora está a cargo de la Embajada de México en el Perú. ¿Afecta en algo las relaciones con ellos, ahora que también se han hecho cargo de Betssy Chávez?

La convención de relaciones diplomáticas dice que cuando dos países no tienen relaciones diplomáticas, se le puede pedir a un tercero que se haga cargo de sus asuntos diplomáticos, lo que significa que Brasil está custodiando la casa y la visita, pero Brasil no sustituye a México. Brasil no va a tomar ninguna iniciativa sobre el caso de Betssy Chávez.

—Pero, digamos, que se hace cargo de ella en términos de alimentación, hospedaje, nada más. ¿En términos políticos no afecta para nada?

En nada. Betssy Chávez es refugiada, tiene asilo diplomático de México, no tiene asilo diplomático de Brasil.

—¿Y cómo quedaron las relaciones con Brasil después del asilo de Nadine Heredia, que no fue en este gobierno?

Con este gobierno no ha habido problema. El jueves ha estado de visita en Lima el canciller de Brasil, hemos tenido una reunión extremadamente fructífera. Hemos conversado de la enorme cantidad de temas que hay con Brasil e incluso me han invitado a visitar su país para continuar profundizando las cosas. Tenemos una excelente relación especialmente en la zona que nos une, en la Amazonía.

—¿El Perú está planeando restablecer oficinas consulares en Venezuela?

Quisiéramos tener oficinas consulares para proteger a los peruanos.

—¿De qué dependería?

Lo que ha ocurrido en Venezuela es que han extraído a Nicolás Maduro, pero el gobierno no es estable. Hoy en día no se sabe bien quién manda en Venezuela y la situación es muy dividida, muy compleja.

—En el papel manda Delcy Rodríguez.

En el papel, efectivamente.

—¿Dice, entonces, que en la realidad manda EE.UU.?

No. Lo que estoy diciendo es que en Venezuela hay facciones que están peleando: está la facción de Cabello y está la del general Padrino López. Ellos todavía están una lucha interna por el poder. No hay estabilidad. En este momento no hay con quién hablar en Venezuela.

—En la actual coyuntura, ¿cuál es el impacto de que EE.UU. nos haya escogido como aliados fuera de la OTAN?

Significa que EE.UU. considera que el Perú es un país importante y confiable. Es una decisión unilateral de EE.UU. Nosotros no hemos firmado ningún documento; eso no es un tratado, no es un acuerdo, no es nada. Es una declaración de EE.UU. que considera que con el Perú se puede trabajar y para nosotros es muy positivo.

—¿Se puede decir que, en términos diplomáticos, es un alto nivel de confianza?

Sí. El viernes vino el nuevo embajador de EE.UU., Bernie Navarro, a presentar copia de sus cartas credenciales y lo que me ha dicho y me ha dejado muy satisfecho, es que viene al Perú con la intención de trabajar muy intensamente para atraer inversiones norteamericanas al país. Me dijo que es un país confiable, que los inversionistas norteamericanos deben saber que aquí tienen todas las protecciones legales.

—¿Cómo tomar que en esta oportunidad EE.UU. envíe a un embajador político y no de carrera?

Es una muestra de interés importante en el Perú, porque el señor Navarro es –y me lo ha dicho él mismo–, amigo personal del secretario de Estado, Marco Rubio. Tienen una excelente relación con el presidente Trump. Entonces, es alguien que tiene acceso directo a los más altos niveles de discusión en EE.UU. y, según me ha dicho, quiere utilizar esas conexiones para colaborar en potenciar la relación entre ambos países.

—¿Cómo quedan las relaciones diplomáticas con China tras las reuniones del presidente Jerí con empresarios chinos con negocios en el Perú y que supondrían un conflicto de intereses? ¿Qué dice la Embajada de China sobre este tema?

Concretamente no han dicho nada. No ha habido una palabra de la embajada china sobre este tema. No ha habido tampoco ningún contacto de la cancillería china con el embajador peruano en Beijing. Simplemente no ha habido pronunciamiento.

—El presidente Jerí fue vicepresidente de una comisión encargada de investigar las posibles irregularidades que habrían cometido empresarios chinos y él se habría comprometido a ser un facilitador, siendo congresista. Ahora, ya es presidente. ¿Eso cambia el enfoque?

La situación del presidente Jerí respecto a las empresas chinas, está siendo objeto de investigación por la Fiscalía de la Nación y por la Comisión de Fiscalización del Congreso. Y en ambos casos, el presidente ha dicho que va a dar su plena colaboración. Me parece que lo más prudente –en mi caso– es esperar a ver cómo se desarrollan esas investigaciones, ver cuál es el resultado, porque cualquier opinión o comentario de mi parte puede tomarse como que quiero influir o interferir en esa situación y ese no es mi deseo.

—Le preguntaba porque hay informaciones de que él dijo que iba a impulsar la ejecución del proyecto de una de las empresas chinas, y el apoderado legal ha visitado al presidente en diciembre del año pasado.

Entiendo el interés y la pregunta, pero prefiero no opinar sobre ese tema que está siendo debidamente canalizado. Cuando hay alguna percepción sobre un tema que hace necesaria una investigación, los órganos que están funcionando son los correctos. La fiscalía y la Comisión de Fiscalización tienen que hacerlo, y eso me parece muy bien.

—¿Cómo está el ánimo en el Gabinete tras la afirmación de Ernesto Álvarez, de que por su inexperiencia y juventud el presidente Jerí había caído en una trampa?

Hubo el rumor que eso generó incomodidad en el Gabinete. Sí, efectivamente, hubo ese rumor, pero después de eso ha habido dos hechos significativos: en el aniversario de Lima todo el Gabinete Ministerial acudió al Palacio Municipal, para estar juntos en ese momento y, luego, ha habido una declaración del presidente del Consejo de Ministros en la que reitera que continúa trabajando normalmente.

—Cuando ocurren esas cosas, muchos [diplomáticos extranjeros en el Perú] observan, no dicen nada, pero toman nota.

Este tema ha despertado la atención de todas las embajadas extranjeras. No tengo duda alguna. La tarea de un diplomático es no solo informar, sino explicar lo que ocurre en el país donde uno está acreditado.

—En cuanto al tema geopolítico, ¿cuál cree que podría ser la observación de EE.UU. respecto al llamado ‘Chifagate’, Capón Market y todo lo demás?

Porque ha habido una cercanía real del presidente de la República con empresarios e inversionistas chinos. Hay que distinguir algo importante. Una cosa son las relaciones personales que cualquier persona pueda tener y otra son las relaciones exteriores del Perú. Yo estoy a cargo de las relaciones exteriores y, por consiguiente, tengo que pensar en función del país. Lo que puedo decir es que la relación con los EE.UU. está en muy buen nivel. De hecho, el martes viajo a Washington para reunirme con el secretario de Estado. Es una reunión con un número pequeño de cancilleres para discutir el tema de los minerales raros que son bien importantes porque se utilizan para producir todos los nuevos artefactos. De los 60 minerales raros, el Perú tiene más de 50. Entonces, sí somos importantes.

—Se ve que la relación con EE.UU. está al tope ¿Hay alguna posibilidad de invitar al presidente Trump al Perú?

El presidente Trump tiene una invitación verbal que transmití la última vez que estuve en Washington y, en lo que hemos convenido, es en que primero va a venir el secretario de Estado.

—¿Entonces viene al Perú Marco Rubio?

Sí, antes de julio. Y viene a visitarnos con este gobierno. Eso es lo que nos ha dicho.

—Pero la semana pasada circuló esa información y se desmintió.

Sí, la vi, pero alguien inventó eso, no tengo idea. El día que Marco Rubio me confirme que va a venir y la fecha, ustedes lo sabrán de inmediato.

“El Papa tiene decidido venir a nuestro país”

— El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, ha dicho que hay un 80% de posibilidades de que el papa León XIV venga al Perú. Esto pasa por una invitación formal de la Presidencia de la República, de la cancillería. ¿Qué sabe usted de ese tema?

Sí, la invitación oficial ya se ha hecho. El Papa tiene en sus manos la invitación formal que se envió el 7 de enero y ha sido reiterada por el presidente Jerí. Las indicaciones que tenemos del Vaticano es que el Papa sí quiere venir al Perú, sí tiene decidido venir a nuestro país, con lo cual estamos muy felices. Lo que no está decidido aún es la fecha. Los planes que existen, y eso sí nos han adelantado, son que va a venir este año.

— Se dice que es en el segundo o en el tercer cuatrimestre, a partir de octubre, noviembre. ¿Usted sabe algo de las fechas?

No lo ha dicho formalmente, pero efectivamente eso es lo que se escucha.

— Definitivamente después de 28 de julio, porque pareciera que lo que no quisiera el Papa es estar metido en una contienda electoral de cambio de mando, ¿usted tiene conocimiento de eso?

Bueno, sí están hablando de octubre, noviembre, es después de las elecciones, efectivamente.

— Entonces la invitación ya está hecha porque entendemos que es una invitación de una visita de Estado.

Sí, claro.

— Y apostólica, por supuesto.

Sí, naturalmente, pero él viene en su calidad de jefe de Estado del Vaticano, además de líder espiritual.

— La noticia es que el papa León XIV llega al Perú, pero ya será en otro gobierno.

Lo importante es que llega al Perú, no con cuál gobierno llegue. Nosotros queremos que venga. Si por nosotros fuera, que venga mañana, pero él tiene una serie de obligaciones que se lo impiden, pero esperemos que sea lo más rápido posible.