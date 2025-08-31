El canciller Elmer Schialer afirmó que México, a través de su actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, “no entiende” que el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) dio un golpe de Estado, hecho por el cual es procesado por el Poder Judicial.

En entrevista con “Punto Final”, cuestionó que Castillo Terrones tenga una “defensa internacional” a través del abogado argentino Guido Croxatto cuando el juicio por el delito de rebelión se lleva a cabo en el Perú.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Presidenta de México vuelve a reunirse con abogado del golpista Pedro Castillo

“No dudo que haya una estructura con este señor Croxatto, que desde muy temprano dice haber asumido la defensa internacional del presidente Castillo. No sé, defensa internacional de qué y en dónde. La sede judicial es el Perú y así tiene que ser. Así lo han entendido todos, incluyendo el secretario general de las Naciones Unidas”, expresó.

“Quien no entiende (que Pedro Castillo dio un golpe de Estado), y me llama mucho la atención porque es un país muy grande y muy querido, es México. No entiende López Obrador, no entiende Sheinbaum”, agregó.

En ese sentido, Schialer remarcó que se trata de una “situación ideológica” y que en lo que va de su gestión dio hasta cuatro “señales claras” para recomponer las relaciones diplomáticas con México, pero no hubo respuesta alguna.

“Cuando asumí hace casi un año este despacho, di no una sino cuatro señales claras, tanto a nivel de prensa como por los canales diplomáticos, de estar dispuesto a una recomposición de la relación. La respuesta fue silencio de radio, no contestaron y a mí me apena mucho”, subrayó.

LEE MÁS: Registro de visitas revela que Pedro Castillo mantiene reuniones políticas constantes desde prisión

El titular de Torre Tagle también recordó que nuestro país tuvo dificultades cuando le tocó asumir la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico debido a que México no quiso ceder el cargo y “violó todas las reglas internacionales”. Aseveró que el problema también se ha trasladado al tema comercial.

“Aquí quien han adoptado una situación que nosotros esperábamos que no se eliminara, pero sí se morigerara es la presidenta Sheinbaum. Es inconducente porque nadie está haciendo lo mismo, ningún otro país de lo que piensa como México”, acotó.

“Desde el punto de vista de los hombres de negocios mexicanos y peruanos, las inversiones mexicanas en el Perú, éstos siguen esforzándose, pero claro, están manteniendo. Si tuviéramos una mejor relación, estaríamos duplicando, multiplicando”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a reunirse con Guido Croxatto, abogado del golpista exmandatario Pedro Castillo, el último viernes 29 de agosto en el Palacio Nacional, sede del ejecutivo federal de ese país.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la jefa de Estado insistió en su tesis de que Castillo Terrones se encuentra “injustamente encarcelado en el Perú” y le envió su solidaridad a él y a su familia.

“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”, señaló.

“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, agregó en la red social.