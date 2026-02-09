Canciller: “Nuestra misión está trabajando, junto con un número importante de países, una propuesta específica sobre la Convención de Caracas”

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que la misión peruana en la Organización de Estados Americanos (OEA) está trabajando, junto con un número importante de países, una propuesta específica sobre la aplicación de la Convención de Caracas.

Fue al ser consultado sobre el caso de la golpista exprimera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima a la espera del salvoconducto que le permita salir del país.

Indicó que espera que la propuesta sea presentada ante el Consejo Permanente de la OEA, a fin de que dicho órgano la apruebe y haga la consulta al Comité Jurídico Interamericano.

“En Washington aproveché para tener algunas conversaciones informales con distintos representantes de varios países ante la OEA precisamente porque nuestra misión ante la OEA está trabajando, junto con un número importante de países, una propuesta específica para que el Consejo Permanente de la OEA apruebe la consulta al Comité Jurídico Interamericano sobre la aplicación de la Convención de Caracas”, expresó.

“Espero que en un lapso no muy prolongado ya podamos presentar eso al Consejo Permanente y obtener la aprobación para ir al Comité Jurídico”, agregó.

El canciller también reiteró que las autoridades peruanas no ingresarán por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, quien fue condenada a más de 11 años de prisión por su participación en el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022.

“Quiero reiterar con absoluta firmeza que el Gobierno del Perú no va a ingresar por la fuerza a la Embajada de México, eso ni siquiera se está considerando, simplemente no vamos a hacerlo”, subrayó.

De Zela declaró a la prensa luego de la ceremonia de suscripción del acuerdo entre el Gobierno peruano y la delegación de la Unión Europea (UE) en el Perú sobre la misión de observación electoral para las elecciones generales del 2026.