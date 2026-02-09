Canciller: “Nuestra misión está trabajando, junto con un número importante de países, una propuesta específica sobre la Convención de Caracas”

Resumen

El canciller Hugo de Zela se pronunció sobre el caso de la exprimera ministra Betssy Chávez y de la Convención de Caracas. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que la misión peruana en la Organización de Estados Americanos (OEA) está trabajando, junto con un número importante de países, una propuesta específica sobre la aplicación de la Convención de Caracas.

Gobierno

