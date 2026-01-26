El canciller Hugo de Zela afirmó este lunes que “no afecta en nada” la situación de la asilada ex primera ministra Betssy Chávez, que Brasil se haga cargo de los asuntos diplomáticos de México en el Perú.

“No afecta en nada la situación de la señora Chávez puesto que lo que hace Brasil es actuar en nombre de México en el Perú. En buena cuenta, ese cambio no afecta nada”, expresó el ministro, en declaraciones a la prensa.

Precisó que la Convención de Viena dispone que cuando un país no tiene relaciones diplomáticas con otro, puede pedirle a un tercero que se haga cargo de sus asuntos diplomáticos.

“Para ponerlo en concreto, el Perú no tiene en este momento relaciones diplomáticas con México y México le ha pedido a Brasil que se haga cargo de sus asuntos diplomáticos en el Perú” , manifestó.

“La Cancillería peruana ha dado su conformidad y es por eso han visto el cambio de bandera en la Residencia. Brasil está a cargo también de las oficinas de la Embajada de México en el Perú” , explicó durante la entrega de certificación ISO 9001 al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum agradece al Gobierno de Brasil por aceptar el resguardo de la embajada mexicana en Lima

Según la agencia EFE, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este lunes al Gobierno de Brasil por aceptar el resguardo de la embajada mexicana en Perú.

“Agradecemos al Gobierno de Brasil que haya aceptado y el Gobierno de Perú accedió a que el Gobierno de Brasil proteja las instalaciones de la embajada de México”, aseveró.

La gobernante mexicana ratificó que Chávez se encuentra en la delegación diplomática.

“En Perú salió y fue a refugiarse a la embajada de México. Ella sigue todavía ahí. Todavía no se le ha dado el salvoconducto para poder salir de la embajada”, indicó.

“Al romper relaciones el embajador o embajadora pues tiene que regresar, ya no hay una representación de México en Perú”, señaló, de acuerdo al reporte de la agencia EFE.

La presidenta detalló que, conforme a los protocolos internacionales, las instalaciones diplomáticas deben ser protegidas aun cuando no haya relaciones formales entre Estados.

“Las instalaciones deben ser resguardadas. A nivel internacional hay protocolos que establecen cómo pueden resguardarse y uno de ellos es que un país amigo pueda resguardar las instalaciones de la embajada de México allá”, indicó.

En ese contexto, confirmó que Brasil asumió esa responsabilidad: “Accedió a resguardar estas instalaciones y en estas instalaciones pues sigue todavía esta mujer que pidió asilo en nuestro país”.

Sheinbaum subrayó que el acuerdo contó también con el aval de Lima y añadió que su administración continuará informando sobre la situación.

Como se recuerda, Betssy Chávez ingresó a la sede diplomática antes de ser sentenciada por el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y el Gobierno de México le otorgó formalmente el asilo diplomático el 3 de noviembre de 2025.

El pasado 27 de noviembre de 2025 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictó una sentencia de 11 años y cinco meses de prisión contra Chávez Chino por el delito de conspiración para la rebelión y se ordenó su ubicación y captura inmediata a nivel nacional e internacional.

Como respuesta a esta concesión de asilo, el Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México ese mismo 3 de noviembre, calificando el acto de “inamistoso” e intervencionista.

Hasta el momento, el Estado peruano no ha otorgado el salvoconducto que permitiría a la sentenciada salir del país, manteniendo vigente la orden judicial y la vigilancia de vehículos con inmunidad diplomática.